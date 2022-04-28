"Ви не країна НАТО". Українці відкликають заявки на статус захисту у Швеції

Швеція прийняла менше українських біженців, ніж очікували в країні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euractiv.com.

Уточнюється, що за притулком і захистом у Швеції звернулося менше українських біженців, ніж чекала влада, і деякі громадяни нашої країни вже повернулися в Україну. Про це заявив міністр інтеграції та міграції Андерс Игеман.

"Кількість людей, що їдуть до Європи, також скоротилася", — сказав Ігеман, додавши, що відхід Росії з Київської області надав стримуючий вплив на потік біженців.

"Однак якщо війна знову розшириться, цілком ймовірно, більше людей будуть шукати притулку в Європі", — спрогнозував він.

Спостерігається "зворотна міграція в Україну"

З початку війни в Україні 34 400 українців звернулися за захистом у Швеції, сказав міністр. Він додав, що зараз спостерігається деяка "зворотна міграція в Україну".

За словами Мікаеля Риббенвика, генерального директора шведського міграційного агентства, поточний сценарій такий, що замість очікуваних 200 000 тисяч осіб тільки 80 000 будуть шукати притулок у Швеції у 2022 році.

Він додав, що нинішня криза з біженцями відрізняється від попередніх одним фактором: північні сусіди Швеції прийняли більше біженців з України на душу населення, ніж Швеція.

Українці хочуть жити в країні, яка входить до НАТО

На цей момент понад 600 українців відкликали свої заявки на захист у Швеції. За словами Ріббенвіка, це може бути пов'язане з тим, що вони хочуть шукати захисту в іншій країні.

"Деякі українці сказали нам: "ми не хочемо бути у Швеції, тому що це не країна НАТО, ми краще поїдемо в Норвегію і Данію". Хтось приїхав до Швеції й Норвегії, зрозумів, наскільки це дорого, і, можливо, повернувся до Польщі, де жити дешевше", — сказав він.

Міграційне агентство Швеції вже запросило 9,8 млрд шведських крон (942 млн євро) на організацію прийому українських громадян.

"Це не гроші для агентства, а компенсація муніципалітетам та іншим, хто організовує проживання та добові для людей з України, які потребують захисту", — сказав Ріббенвік.

Відзначимо, у США масово підтримують українських біженців, свідчать результати нещодавнього опитування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.