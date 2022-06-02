RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відпустка під час війни. Скільки коштують тури на море за кордоном цього року

Фото: Відпочинок у Туреччині (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У травні попит на зарубіжний відпочинок зріс у 5 разів

Ще деякий час тому тих, хто думав про відпустку під час війни, було вкрай мало. Однак з травня почав стрімко підвищуватися попит на відпочинок за популярними морськими напрямками.

Про це TRAVEL РБК-Україна розповіли експерти туристичного ринку.

Які тури пропонують зараз українським туристам та на які ціни варто розраховувати – у матеріалі.

"Попит на путівки відновився до 10% у порівнянні з минулим роком"

У травні попит на тури почав відновлюватися, продажі зросли у 4-5 разів у порівнянні з квітнем. Але у порівнянні з минулим роком немає ще і 10% від обсягів, каже фахівець. Їдуть переважно жінки з дітьми, розповідає РБК-Україна директор мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

За його словами, українці наразі найбільше вибирають автобусні тури на море з різних куточків України. У мережі агенції таких турів продається 40%, в той час як в попередні роки попит на подорожі автобусом не перевищував 10%. Такі поїздки пропонують вже кілька туроператорів.

"В таких турах є свої плюси і мінуси. Плюси: не потрібно їхати в іншу країну і перетинати кордон, щоб вирушити на відпочинок. Навпаки, турист їде в складі групи в заброньований готель у найбільш популярні серед українців Болгарію чи Туреччину. Це бюджетний варіант відпочинку, який підходить тим, хто не може чи боїться сам їхати автомобілем в європейські країни", - пояснює Олег Кулик.

Фото: Пляж у Бургасі, Болгарія (unsplash.com/anton-nikolov)

Серед недоліків таких турів він називає важкий переїзд, який не всім підходить.

Другий за популярністю варіант мандрівки – з вильотом із Кишинева, який зручний як для мешканців Одещини, так і центральної України та Києва. Доїхати можна своїм автомобілем або рейсовим автобусом.

"З Кишинева літають дуже багато українців. Найпопулярніші напрямки: Туреччина і Єгипет. Головна перевага – з Молдови літати дешевше, ніж з інших європейських країн. На третьому місці за популярністю – вильоти із Польщі, з різних міст. Вилетіти можна також із будь-якої країни: Румунії, Прибалтики, Німеччини, Угорщини", - зазначає він.

Попит на відпочинок у Європі є – в Іспанію, Хорватію, Чорногорію, Грецію – але найбільше українці обирають ті самі країни, що й раніше: Туреччину, Єгипет, Болгарію.

За словами Олега Кулика, проживання у готелях не подорожчало з минулого року, але вартість турів змінилася через авіаперельоти. Найменше на ціну впливають вильоти із Кишинева, з Європи літати дорожче.

Фото: Хургада, Єгипет (unsplash.com/zyanya)

Що треба знати про подорож автобусом: підказки турагента

Про особливості подорожей автобусом за зарубіжні морські курорти розповідає Євгенія Мельник, директор туристичного агентства "Мадагаскар".

Скільки годин їдуть автобуси з Києва та інших міст:

  • Албанія – орієнтовно 39 годин;
  • Болгарія – орієнтовно 31 година;
  • Італія – орієнтовно 30 годин;
  • Туреччина (Анталія) – орієнтовно 39 годин;
  • Туреччина (Стамбул) – орієнтовно 31 година;
  • Чорногорія – орієнтовно 36 годин.

COVID-сертифікати для перетину кордону в ці країни зараз не потрібні. Для в'їзду в Туреччину необхідно заповнити Traveler Entry Form за посиланням: https://register.health.gov.tr/.

Туристам, які їдуть з малими дітьми, дозволяється провозити їх на руках без оплати лише віком 1,5-3 роки. Менші діти важко переносять тривалу поїздку, старші не висидять стільки годин на колінах і створюватимуть дискомфорт пасажирам попереду.

Скільки коштують автобусні тури в інші країни

Вартість відпочинку на зарубіжних курортах залежить від відстані, на яку їде автобус, та кількості днів. За даними Євгенії Мельник, автобусні тури з проживанням у номерах "стандарт" з медичним страхуванням коштують:

  • Італія, Ріміні – 13 ночей (з 18 червня) в 3* готелі – від 42 тисяч гривень за двох з харчуванням "сніданки";
  • Албанія, Вльора –10 ночей (з 12 червня) в 3* готелі без харчування – від 20200 гривень за двох;
  • Болгарія – 21-23 ночі у червні в готелях 2-3* у номерах "стандарт" на курортах Кранево, Созопіль, Святий Влас, Несебр - від 22300 гривень за двох.

На сайті туроператора "Альф" можна обрати автобусні тури на популярні курорти Туреччини. Наприклад, відпочинок 6 ночей (плюс дві ночі в дорозі) в 3* або 4* готелях Аланії з харчуванням "все включено" обійдеться від 19500 гривень і 20700 гривень відповідно для двох дорослих у першій половині червня. У Стамбулі провести стільки ж часу можна за ціною від 21700 гривень у 3* готелі зі "сніданками" в історичному центрі міста.

Також пропонується чимало комбінованих турів через кілька популярних країн. Наприклад, у "Адріатік тревел" 12-денний тур в Чорногорію (9 ночей в Будві) з відвідуванням Албанії, Хорватії та Боснії і Герцеговини обійдеться від 10703 гривень з однієї людини без харчування при розміщенні у номерах із міні-кухнею.

Фото: Відпочинок у Чорногорії (unsplash.com/ddddddarya)

Популярні тури в Туреччину та Єгипет літаком: ціни

Полетіти на відпочинок на море в цьому році українці можуть із аеропортів Європи. Наприклад, туроператор "Альф" пропонує тури в Чорногорію з вильотом із Парижа чи Нанта у Франції. Такий відпочинок на 7 ночей у Будві в 4* готелі без харчування в другій половині червня обійдеться від 38760 гривень за двох.

Туроператор "JoinUp!" пропонує вильоти із Риги, Вільнюса і Таллінна в Туреччину, Грецію та Чорногорію. Наприклад, в Аланії чи Кемері тиждень в 4* готелі з харчуванням "все включено" на двох з перельотом обійдеться від 877 євро.

В той же час із Кишинева можна полетіти також у Єгипет. Наприклад, 17 червня можна полетіти в Хургаду на 7 ночей за 890 євро. В путівку включений переліт та проживання двох людей в номері "стандарт" в 5* готелі з харчуванням "все включено". В Шарм-ель-Шейху аналогічний відпочинок в 4* готелі з 18 червня коштуватиме від 910 євро. У Марса-Аламі – від 960 євро з 24 червня.

Нагадаємо, ми писали, як зміняться ціни в готелях Карпат влітку 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияАвіасполучення