Готелі напівпорожні, надходження до бюджету знизяться, - ДАРТ

Війна поставила туристичну сферу в Україні на паузу, але частина готелів продовжили роботу. В регіонах, де поселялися втікачі від війни, заповнюваність була така, що туристичний збір зріс в рази.

Які регіони потрапили в топ-5 за кількістю гостей в готелях за перші 4 місяці 2022 року, TRAVEL РБК-Україна повідомляє із посиланням на статистику Державного агентства розвитку туризму.

Загалом в бюджет країни за перші чотири місяці 2022 року туристичного збору поступило 64 млн 611 тис. грн. Це на 65% більше, ніж торік за цей період. У 2021 році туристичний збір склав 39 млн 206 тис. грн.

Де сплатили найбільше туристичного збору

Туристичний збір – це податок, який турист платить при поселенні в готель за кожну добу тимчасового розміщення. У 2021 році туристичний збір з громадян України був не більше 30 гривень, з іноземців – до 300 гривень.

Найбільші суми туристичного збору в бюджет у 2022-му перерахували такі міста та регіони:

Київ – більше 18 млн. грн – на 98% більше, ніж торік;

– більше 18 млн. грн – на 98% більше, ніж торік; Львівська область - 11 млн 463 тис грн - 268% більше, ніж торік;

- 11 млн 463 тис грн - 268% більше, ніж торік; Закарпатська область - 6 млн 212 тис. грн – на 144% більше, ніж в 2021 році;

- 6 млн 212 тис. грн – на 144% більше, ніж в 2021 році; Хмельницька область - 1 млн 447 тис грн - зростання на 65%;

- 1 млн 447 тис грн - зростання на 65%; Івано-Франківська область - майже 6 млн грн - на 48% більше, ніж торік.

Такі суми свідчать про значний потік людей, які рятувалися від війни зі східних, центральних та південних регіонів на заході України.

Фото: Втікачі від війни часто обирали розміщення на заході України (unsplash.com/alex)

"Перші два місяці війни готелі на безпечних територіях були заселені повністю. Однак, наразі ситуація змінилася - тепер більшість закладів розміщення у західних регіонах країни стоять напівпорожні. А значить і частка туристичного збору за друге півріччя 2022 року значно скоротиться", - зауважує голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

Тому агентство розробляє спеціальні програми реабілітації як для військових, так і для цивільних, які постраждали внаслідок воєнних дій. Це дасть змогу підтримати туристичну галузь України, зберегти робочі місця, та надати необхідну допомогу військовим і цивільним.

Значне падіння туристичного збору зафіксовано в областях, де велися або наразі ведуться воєнні дії, а також у тих, які були окуповані.

Найбільше зменшився турзбір у Миколаївській (63%), Луганській (60%), Сумській (48%), Херсонській (46%) та Запорізькій областях (41%).

Загалом надходження до держбюджету від тургалузі за перші чотири місяці 2022 року скоротилися на 18%.

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