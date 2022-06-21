Готелі напівпорожні, надходження до бюджету знизяться, - ДАРТ

Туристичний збір у першій половині року зріс на 65%
Війна поставила туристичну сферу в Україні на паузу, але частина готелів продовжили роботу. В регіонах, де поселялися втікачі від війни, заповнюваність була така, що туристичний збір зріс в рази.
Які регіони потрапили в топ-5 за кількістю гостей в готелях за перші 4 місяці 2022 року, TRAVEL РБК-Україна повідомляє із посиланням на статистику Державного агентства розвитку туризму.
Загалом в бюджет країни за перші чотири місяці 2022 року туристичного збору поступило 64 млн 611 тис. грн. Це на 65% більше, ніж торік за цей період. У 2021 році туристичний збір склав 39 млн 206 тис. грн.
Туристичний збір – це податок, який турист платить при поселенні в готель за кожну добу тимчасового розміщення. У 2021 році туристичний збір з громадян України був не більше 30 гривень, з іноземців – до 300 гривень.
Найбільші суми туристичного збору в бюджет у 2022-му перерахували такі міста та регіони:
Такі суми свідчать про значний потік людей, які рятувалися від війни зі східних, центральних та південних регіонів на заході України.
Фото: Втікачі від війни часто обирали розміщення на заході України (unsplash.com/alex)
"Перші два місяці війни готелі на безпечних територіях були заселені повністю. Однак, наразі ситуація змінилася - тепер більшість закладів розміщення у західних регіонах країни стоять напівпорожні. А значить і частка туристичного збору за друге півріччя 2022 року значно скоротиться", - зауважує голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.
Тому агентство розробляє спеціальні програми реабілітації як для військових, так і для цивільних, які постраждали внаслідок воєнних дій. Це дасть змогу підтримати туристичну галузь України, зберегти робочі місця, та надати необхідну допомогу військовим і цивільним.
Значне падіння туристичного збору зафіксовано в областях, де велися або наразі ведуться воєнні дії, а також у тих, які були окуповані.
Найбільше зменшився турзбір у Миколаївській (63%), Луганській (60%), Сумській (48%), Херсонській (46%) та Запорізькій областях (41%).
Загалом надходження до держбюджету від тургалузі за перші чотири місяці 2022 року скоротилися на 18%.
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