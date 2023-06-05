"Оккупанты украли все". На Кинбурнской косе готовятся тушить пожары бутылями воды

Заповедная Кинбурнская коса, которая больше года находится под оккупацией и обстрелами, сейчас в зоне повышенного риска лесных пожаров. Если в прошлом году местные жители сражались с огнем благодаря пожарной технике, то сейчас у них остались только лопаты.

Фотографии пластиковых бутылей с водой, расставленных поблизости от леса, опубликовали в соцсетях, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

По нашей просьбе с местными жителями связался главный редактор медиапроекта "Кирилловка.Укр" Евгений Смельчаков.

"Информация от тех, кто еще остался. Оккупанты забрали всю технику, нечем тушить пожары. Они окопались в лесу, ежедневно выползают и грабят дома. Даже гуманитарную помощь для детей украли из кухни, пока хозяева спали", – рассказывает он.

По словам местных жителей, оккупанты украли все: машины, прицепы, специальную технику, насосы, рукава. Но пожарная опасность остается высокой. Помимо погоды, природе угрожают постоянные прилеты.

"Сегодня местные жители выходят из того, что имеют, и делают пожарные "агрегаты" из баклажек от воды. Расставляют вокруг села, втыкают палку с белым флагом и надписью "для пожара", потому что дикие оккупанты могут и это утащить. Говорят, лучше было бы и лопаты рядом оставить, но можно совсем остаться и без лопат", – пишут на странице Kinburn.Life.

Фото: Бутыли с водой для защиты от пожаров (facebook.com/Kinburn.Life)

В прошлом году полуостров на границе Херсонской и Николаевской областей страдал от пожаров с апреля из-за постоянных обстрелов. Тогда жители сел просили о помощи в сборе денег на топливо и запчасти для пожарной техники.

Напомним, мы писали, как выглядит сейчас курортная Затока под Одессой.

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