"Один из приоритетов". Когда Украину могут включить в роуминг ЕС

Украину намерены включить в зону бесплатного роуминга ЕС. Об этом стало известно из выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 15 сентября.
Процесс присоединения украинских операторов связи может начаться в ближайшие недели, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова ZN.UA.
25 октября состоится конференция стран G7 по реконструкции Украины под председательством Германии, к которой ЕС готовится совместно с украинским правительством.
Среди других мер помощи Украине может быть и запуск присоединения украинских операторов к бесплатному роумингу. Это одна из главных инициатив ЕС в области связи.
По словам вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, принцип бесплатного роуминга для Украины может быть принят на этой международной конференции по восстановлению Украины.
"Сейчас и премьер лично, и я общаемся с Еврокомиссией по этому поводу. Это один из приоритетов нашей коммуникации. Я думаю, шансы есть. То есть придется изменить процедуру для страны, которая пока не является членом ЕС", - отметил чиновник.
В странах ЕС с 2017 года работают правила бесплатного роуминга – то есть при путешествиях внутри блока тарифы за пользование мобильной связью не изменяются. Пользователь по-прежнему оплачивает обычный тариф своего оператора, как будто он находится в своей стране.
"Стоимость мобильных услуг в рамках роуминга станет значительно ниже по сравнению с ценами до 24 февраля. Украинские операторы будут предлагать выгодные тарифы для звонков в ЕС. Исчезнет потребность менять SIM-карты во время поездок по Европе. Права потребителей будут защищены по правилам ЕС", - объяснил Стас Прибитько, директор Департамента по развитию связи Минцифры.
Напомним, мы писали, что в Австрии передумали вводить платный проезд для украинцев.