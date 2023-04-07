Один из крупнейших аэропортов Европы запретит ночные рейсы: причины

Один из самых больших аэропортов Европы Схипхол в Амстердаме объявил о планах запретить ночные рейсы и ограничить полеты бизнес-джетов.

Такие меры должны позаботиться об окружающей среде, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

В 2022 году аэропорт Схипхол занял четвертое место в Европе по количеству пассажиров – там обслужили 52,5 млн человек.

Согласно плану ограничений полетов ради экологии, запрет коснется ночных полетов, рейсов бизнес-авиации и шумных самолетов. Также компания откажется от строительства новой взлетно-посадочной полосы.

В частности, аэропорт будут закрывать для вылетов с 00:00 до 06:00, а для прилетов – с 00:00 до 05:00. Предполагается, что это снизит количество рейсов на 10 000 в год. Мера также позволит уменьшить шумовое загрязнение и позволит жителям населенных пунктов вокруг аэропорта лучше спать.

В Схипхоле планируют поэтапно поднять требования в части шумового загрязнения. Поэтому со временем запретят полеты старых и шумных самолетов.

Также аэропорт хочет запретить бизнес-авиацию. Такие рейсы наносят экологии больше вреда по сравнению с рейсовыми самолетами в пересчете на количество пассажиров. По данным аэропорта, до половины вылетов на бизнес-джетах из Амстердама происходят на курортные направления – в Канны, Ибицу, Инсбрук. Клиентам бизнес-авиации Схипхол предложит пересесть на регулярные рейсы.

Фото: Аэропорт ограничит свое развитие ради экологии (unsplash.com/ben-koorengevel)

Руководство аэропорта отказалось также от планов строить седьмую взлетно-посадочную полосу. Компания обратилась к правительству Нидерландов с целью отозвать резервирование этой земли.

Введение новой полосы могло уменьшить шум от взлетов самолетов за счет изменения маршрутов полетов. В качестве альтернативы Схипхол вместе с правительством предлагают населенным пунктам программу шумоизоляции домов и развитие пространств для улучшения жилищной среды. На это могут выделить 70 млн евро к 2030 году.

В самом аэропорту планируют ввести основные ограничения не позднее 2025-2026 годов.

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