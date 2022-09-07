Гуртожитки і пансіонати. На Львівщині готують місця для 50 тисяч переселенців

У Львівській області розгортають додаткові 50 тисяч місць для майбутніх переселенців. Загалом взимку число прибулих з інших регіонів може сягнути 100 тисяч осіб.

Де мешкатимуть втікачі із більш небезпечних регіонів, TRAVEL РБК-Україна повідомляє із посиланням на "Суспільне".

"Ремонтуємо гуртожитки, які дотепер не використовували"

У Львівській області очікують, що взимку в регіоні збільшиться кількість внутрішньо переміщених осіб. Тому вже зараз розгортають додаткові 50 тисяч місць, розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, зараз на Львівщині проживають близько 450 тисяч переселенців, хоча офіційно зареєстровані з них лише 250 тисяч осіб.

"Львівщина готується до можливого збільшення кількості вимушених переселенців. Жити у школах люди не можуть, тому ремонтуємо гуртожитки закладів профтехосвіти, які дотепер не використовували ", - зазначив очільник області.

Також в очікуванні нових переселенців облаштовують додаткові місця у геріатричних пансіонатах, психоневрологічних диспансерах та інших закладах, придатних для тривалого проживання.

Фото: Прибулі на вокзалі Львова (gettyimages.com)

Ці місця можуть і не знадобитися, потік переселенців залежатиме від подій на фронті, але Львівщина має бути готовою, наголосив Козицький.

Про це голова ОВА повідомив під час онлайн-зустрічі з очільницею Підкарпатського воєводства Евою Леніарт. Вона в свою чергу наголосила, що польська сторона реагуватиме на запити щодо потреб у гуманітарному вантажі і надаватиме допомогу.

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