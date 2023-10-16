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Оборонительные сооружения и природа. В Украине появится еще один интересный туристический маршрут

Фото: Места нового маршрута в Ужанском нацпарке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ужанском нацпарке в Закарпатье появится еще один интересный пешеходный маршрут. Протяженность новой туристической тропы будет 8 км.

Путешественники увидят остатки девяти оборонительных сооружений Линии Арпада и ознакомятся с разнообразием флоры и фауны, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на страницу парка.

Ужанский нацпарк включен в список из 170 туристических магнитов Украины. Во время войны в парке действуют ограничения – доступны маршрут "Ужоцкий перевал – село Ужок" и экотропы. Одна из известных экотроп – "Линия Арпада". Опорные пункты оборонной системы венгерских войск во времена венгерской оккупации (1939-1944 годов) были созданы по всему Карпатскому хребту, а также на Закарпатской низменности.

В сужении долины реки Уж один из таких опорных пунктов полностью перекрывал передвижение по Ужанской долине. На склоне горы были построены девять железобетонных сооружений, среди которых пулеметные ДОТы, артиллерийские позиции, укрытия для солдат, складские помещения.

Толщина стен и перекрытия отдельных ДОТов достигает 1,5 м. Склоны горы покрыты сетью окопов и открытых стрелковых позиций.

 
Фото: Места нового пешеходного маршрута в Ужанском нацпарке (facebook.com/uzhanskyi)

Характер укреплений свидетельствует, что при обороне венгры предпочитали охранные сооружения. Боевые действия обошли эти укрепления. В послевоенные годы их повредили советские военные. Теперь руины железобетонных построек окружает дикая природа.

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