Новий напрямок для масового туризму: відпочити на пляжах Кенії восени можна за доступними цінами

Найекзотичніша країна для масового туризму стає доступнішою для українців. З 15 жовтня запускається прямий чартерний рейс з України до Кенії.

Вирушити на пляжний і екскурсійний відпочинок у мальовничу африканську країну можна буде раз на 10 днів. Переліт на крилах української авіакомпанії Bees Airline триватиме приблизно 10 годин.

Перші чартерні рейси з України до Кенії вже здійснювалися в квітні цього року - тоді на відпочинок злітали понад 400 туристів. Крім того, вирушити в цю країну можна і регулярними рейсами авіакомпаній, наприклад, Turkish Airlines або Qatar Airways.

"Кенія стане масовим напрямком для українських туристів"

Українські туристи вже досить "розбалувані" і хочуть нових напрямків, отримуючи хороший сервіс, розповіла в коментарі РБК-Україна співзасновниця туроператора "TPG" Олена Бойко.

Вона припускає, що Кенія стане масовим екзотичним напрямком для українських туристів, як це вже сталося із Занзібаром і Домініканою, куди туроператор також першим запускав чартерні рейси.

Фото: Природа в Кенії (unsplash.com/thomas-bennie)

"Зараз таким самим драйвером для туристичного ринку є Кенія, яка буде дивувати туристів. Країна - досить безпечна в контексті поширення COVID", - зазначає вона.

У той же час, за даними One World Data, вакцинацію від COVID в Кенії пройшло менше 2% населення країни.

Олена Бойко додає, що тури передбачають і "ледачий" відпочинок на білих пісках океанічних пляжів, і можливість насолодитися снігами Кіліманджаро, відвідати національні заповідники і парки, дику природу на сафарі, можна потрапити в сусідню Руанду, де знаходиться заповідник із горилами.

"У Кенії дуже великі можливості для людей, які хочуть рухатися в своїй історії туристичних подорожей. Наприклад, в Домінікану їдуть за морем і пляжами, в Мексику – за морем і культурою майя. У Кенію - також за морем і пляжами, але ще і за природою. У Кенії немає особливих історичних пам'яток", - розповідає експерт.

Скільки коштує відпочинок у Кенії

Чартерна програма в Кенію запланована на 7 місяців. Частота польотів в Момбасу - раз на 10 днів.

"Через тривалі перельоти є сенс відпочивати 10-11 ночей - з такою частотою будуть літати чартери, що істотно зменшує вартість квитка. У Кенії є варіанти відпочинку на будь-який смак і гаманець. Можна вирушити індивідуально, але тур з чартерним перельотом і трансфером обійдеться на 30% дешевше", - розповідає про переваги нових турів Олена Бойко.

Фото: Готель у Кенії (booking.com)

За її інформацією, найбільш бюджетний відпочинок в 3* готелі зі сніданками обійдеться до 1000 доларів з людини. При розміщенні в готелях 4* з харчуванням "все включено" варто розраховувати на суму приблизно в 1,5 тисячі доларів з людини. При цьому додатково на екскурсії варто передбачити близько 200 доларів.

Екскурсійні програми на додаток до пляжного відпочинку в Кенії вибирають 85% українських туристів.

Меню українською мовою та оплата "телефоном"

Українські турагенти готуються першими поїхати до Кенії для вивчення готелів, а туристам вже розповідають про особливості відпочинку в країні. Інформацією про ціни та можливі розваги в екзотичній країні на сторінці в Instagram розповіла керівник туристичного агентства з Дніпра Юлія Гуслиста.

"Неймовірні світанки й неповторні кадри заходу сонця, сафарі на джипах, міграція великої кількості тварин, місцеві племена в яскравому вбранні, колорит. Картинки кілометрів білосніжної пляжної смуги, неймовірних морепродуктів, які тут просто від 3-5 доларів на пляжі, а в ресторані від 10 доларів. На сніданок сік з маракуї", - описує вона асоціації з відпочинком в Кенії.

Фото: Місцеві племена в Кенії (unsplash.com/john-mcarthur)

Вона наводить список цікавих фактів про туристичні особливості країни:

- 400 кілометрів пляжів, які закриті рифом і тут не має небезпечних тварин у воді;

- 58 парків, де можна побачити безліч тварин і насолодитися звуками природи під час сафарі;

- є місця і для дайвінгу, і для снорклінгу;

- у липні тут можна поплавати з китовими акулами, з липня по серпень - побачити міграцію китів.

- можна познайомитися з місцевими племенами.

Для зручності туристів в Кенії є не тільки тук-туки (мото-таксі), але і звичайні служби Uber, Bolt – від 1 долара.

"Скрізь 4G Інтернет - будучи на сафарі, можна навіть транслювати це онлайн. Майже в кожному кутку Кенії приймають банківські картки. Платежі "телефонами" на такому рівні, що чайові можна залишати безготівково. У готелях для наших туристів є меню українською мовою", - перерахувала зручності на відпочинку турагент.

За її словами, в Кенії можна і "одружитися" - неофіційну церемонію на пляжі можна організувати від 150 доларів, а сафарі можна влаштувати не тільки на джипах, але і на повітряній кулі.

Нагадаємо, раніше ми писали, у чому головні особливості відпочинку в Кенії.

Також стало відомо, що в новому сезоні тури в популярні екзотичні країни стануть дешевші.