Новые правила. В стране ЕС разрешили открывать детсады для детей из Украины

В Норвегии разрешили отрывать временные детсады и центры для детей, чтобы принять детей из Украины. Постановление Министерства образования вступит в силу с 1 августа.

Новые правила для дошкольных учреждений позволят муниципалитетам принимать больше переселенцев из Украины, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт норвежского правительства.

Отмечается, что постановление позволит также временно расширять уже существующие детские сады в связи с прибытием украинских беженцев. Новые правила призваны обеспечить места в дошкольных учреждениях для всех, кому они нужны.

Городские власти будут иметь право согласовывать заявки на открытие таких заведений, а также предоставлять временные субсидии. Это касается и частных детсадов. Такие разрешения и гранты могут быть предоставлены на срок до 3 лет.

Между тем в Норвежской конфедерации образования считают, что применять право открывать новые детсады следует ограничено из-за риска, что временные заведения будут хуже оборудованы и возникнут проблемы с персоналом.

Постановление утратит силу вместе с завершением действия временных правил закона о детских садах, которые правительство Норвегии продлило до 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии выделит больше денег на прием беженцев из Украины Муниципалитеты получат дополнительные 4200 евро за каждого поселенного беженца. Страна уже предоставила убежище более 48 тысячам украинцев.

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