Новые правила. Как пользоваться автомобилями с украинскими номерами в Германии

С июля в Германии вступают в силу новые правила использования автомобилей с украинскими номерами. Вместо смены учета для владельцев вводится техосмотр транспортных средств.
Что нужно знать водителям, управляющим своим автомобилем в Германии больше года, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на памятку Федерального министерства транспорта и цифровизации Германии.
В первую очередь беженцам нужно получить специальное разрешение на временное продление пользования украинским номерным знаком. В заявлении нужно указать, что человек не хочет постоянно находиться в Германии. Обязательные условия получения разрешения:
Соответсвующее разрешение необходимо всегда хранить в транспортном средстве. Документ предоставляется позже до 31 марта 2024 года и только в течение длительности пограничного страхования. Исключительное разрешение действует на территории ФРГ.
Незастрахованный автомобиль могут конфисковать. Водитель должен иметь при себе "Зеленую карту" или подтверждение приобретения пограничной страховки и предъявлять это во время проверки.
Заявление на освобождение от регистрации можно подать в органы государственной регистрации. Важное условие: если регулярное местонахождение автомобиля – не в Германии. В противном случае автомобиль должен быть срочно зарегистрирован в Германии.
Немецкая регистрация станет обязательной с 1 апреля 2024 года.
Украинские автомобили освобождаются от налогообложения сроком до одного года. При выезде и возврате годовой срок начинает отсчитываться снова. Через год налогообложение в 186 евро возобновляется.
Напомним, мы писали, за что могут штрафовать водителей в Польше.
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