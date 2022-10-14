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В Германии утвердили новый "билет за 9 евро". Сколько будет стоить единый проездной

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Пятница 14 октября 2022 11:17
В Германии утвердили новый "билет за 9 евро". Сколько будет стоить единый проездной Фото: Железнодорожная станция в Германии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии власти договорились о стоимости проездного, который заменит "билет за 9 евро", действовавший летом на все виды транспорта.

С января 2023 года жители страны и туристы смогут ездить в поездах, автобусах и метро, заплатив 49 евро в месяц, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

О цене нового единого проездного 13 октября договорились министры транспорта федерального правительства и правительств штатов. Пока открытым остается вопрос, кто будет финансировать такой дешевый проезд для пассажиров.

В документе с решением говорится, что федеральное правительство будет выделять 1,5 млрд евро в год на билет стоимостью 49 евро с 2023 года. Федеральные земли согласны совместно финансировать проект, но при этом хотят получить больше средств от центральной власти для финансирования местного транспорта.

"Технические вопросы прояснены, так что можно начинать подготовку к реализации. Введение общенационального билета, запланированное на 1 января 2023 года, должно быть нашей целью", - отметил федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг.

В Германии утвердили новый &quot;билет за 9 евро&quot;. Сколько будет стоить единый проезднойФото: Транспорт в Берлине (pixabay.com)

Однако многим политикам цена в 49 евро за проездной кажется все равно высокой. Например, в Берлине собираются вводить дифференцированную модель оплаты проезда.

"В Берлине много людей, которые не могут собрать 49 евро в месяц. Поэтому я разработаю концепцию того, как мы можем использовать билет за 49 евро в Берлине, чтобы ввести социально ориентированные предложения, которые затем будут применяться по всей стране", — сказала берлинский сенатор по транспорту Беттина Яраш.

Новый месячный проездной за 49 евро будет доступен по подписке с возможностью отменить его в любой момент.

Напомним, мы писали, что в Австрии передумали вводить платный проезд для украинцев.

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