В Германии запустили билет за 49 евро: как приобрести проездной

Единый проездной за 49 евро в Германии доступен в продаже с 3 апреля. Действовать билет Deutschlandticket начнет с 1 мая.
Как приобрести проездной и где им можно пользоваться, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
В министерстве транспорта еще обсуждают, как будет выглядеть электронный билет: только в цифровом формате или также в виде пластиковой карточки. Известно, что тариф начнет действовать с 1 мая. Пока открыта предварителная продажа проездных.
Что известно на сегодня о новом Deutschlandticket:
Билеты сначала будут доступны онлайн, позже их можно будет купить и офлайн. Билеты будут доступны во всех туристических центрах DB, на онлайн-платформах: Bvg.de, bahn.de, deutschlandticket.de или в других приложениях местных транспортных компаний.
Пользователей обычной подписки на месяц могут автоматически перевести на новый тариф.
С новым проездным за 49 евро можно ездить таким транспортом в Германии:
С Deutschlandticket можно путешествоватьза границу. Билет действует для трансграничных поездок, если они включены в немецкий тариф. Например, билет действует на железнодорожных станциях:
Билет стоимостью 49 евро не действует на поезда ICE, IC, EC или ECE Deutsche Bahn, туристических поездах.
Планируется, что проект будут реализовывать в течении 2 лет. Но стоимость билета может увеличиться.
Напомним, мы писали, что европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев.
Также мы рассказывали, что в Хорватии изменились условия бесплатного проезда украинцев по железной дороге.
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