В Германии запустили билет за 49 евро: как приобрести проездной

Единый проездной за 49 евро в Германии доступен в продаже с 3 апреля. Действовать билет Deutschlandticket начнет с 1 мая.

Как приобрести проездной и где им можно пользоваться, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Что нужно знать о новом проездном

В министерстве транспорта еще обсуждают, как будет выглядеть электронный билет: только в цифровом формате или также в виде пластиковой карточки. Известно, что тариф начнет действовать с 1 мая. Пока открыта предварителная продажа проездных.

Что известно на сегодня о новом Deutschlandticket:

можно приобрести как абонемент и отменить в любое время в течение месяца;

билет именной и не может передаваться другим лицам;

действует в течение календарного месяца на любое количество поездок на местном общественном транспорте по всей стране;

на сайте немецкой железной дороги Bahn.de можно оставить свой e-mail в качестве заявки на получение информации;

ожидаемая дата старта — май 2023 года.

Билеты сначала будут доступны онлайн, позже их можно будет купить и офлайн. Билеты будут доступны во всех туристических центрах DB, на онлайн-платформах: Bvg.de, bahn.de, deutschlandticket.de или в других приложениях местных транспортных компаний.

Пользователей обычной подписки на месяц могут автоматически перевести на новый тариф.

Фото: Поезда в Германии (pixabay.com)

Каким транспортом и куда можно будет ездить с билетом за 49 евро

С новым проездным за 49 евро можно ездить таким транспортом в Германии:

рейсовые автобусы;

трамваи;

метро;

S-Bahn;

паромы (Гамбург, Берлин);

региональные поезда 2-го класса;

региональные экспрессы 2-го класса.

С Deutschlandticket можно путешествоватьза границу. Билет действует для трансграничных поездок, если они включены в немецкий тариф. Например, билет действует на железнодорожных станциях:

в Австрии: Зальцбург и Куфштайн;

в Швейцарии: Шаффхаузен и Базель;

во Франции: Лаутербург и Висембург;

в Нидерландах: Энсхеде или Венло;

в Польше: Свиноуйсьце;

маршруты DB Regio в Ausserfern.

Билет стоимостью 49 евро не действует на поезда ICE, IC, EC или ECE Deutsche Bahn, туристических поездах.

Планируется, что проект будут реализовывать в течении 2 лет. Но стоимость билета может увеличиться.

Напомним, мы писали, что европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев.

Также мы рассказывали, что в Хорватии изменились условия бесплатного проезда украинцев по железной дороге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.