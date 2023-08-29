В Германии повысят выплаты украинским беженцам: какие будут суммы

Социальные выплаты Bürgergeld в Германии повысятся с начала следующего года. Об этом заявил министр социальных дел Хубертус Хайль.

Размер пособия вырастет на 12% в связи с инфляцией, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на tagesschau.de.

В 2023 году в Германии начали выплачивать пособие по безработице Bürgergeld (гражданский доход). Это выплаты для людей, у кого доход меньше прожиточного минимума и нет работы. Помощь Bürgergeld в Германии получают более 5,5 млн человек. Эти же выплаты распространяются и на украинских беженцев.

С начала 2024 года размер пособия ощутимо вырастет. В частности, новые суммы выплат будут следующие:

родители-одиночки или одинокие взрослые – 563 евро (сейчас 502 евро);

дети до 6 лет – 357 евро (сейчас 318 евро);

дети в возрасте 7-14 лет – 390 евро (сейчас 348 евро);

дети 15-18 лет – 471 евро (сейчас 420 евро);

В январе 2023 доход граждан заменил выплаты Hartz IV, которые также распространялись на украинских беженцев. Тогда стандартные ставки пособия поднялись примерно на 50 евро.

При начислении пособия учитываются расходы на жилье, доходы и активы выше определенного порога.

Ранее мы сообщали, что украинские беженцы массово уезжают из Польши. Часть из них переезжают в Германию.

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