"Никогда так тяжело не зарабатывала". Как работают на мытье посуды украинские беженцы в Польше

Большинство трудоспособных беженцев в Польше устраиваются на работу, потому что бесплатное жилье и питание доступны только первые 4 месяца. Часто соглашаются на тяжелые условия.

Как удается подрабатывать на жизнь мойкой посуды, TRAVEL РБК-Украина рассказала украинка Елена Безпалько, которая с двумя детьми живет в коллективном центре размещения в 60 км от Варшавы.

В отелях живут беженцы в сложном положении

Женщина с двумя сыновьями 8 и 17 лет уехала из Киева в Польшу в первые дни войны. С тех пор семья проживала в трех отелях, владельцы которых предоставляли бесплатные комнаты десяткам беженцев из Украины. В гостиничном комплексе на окраине небольшого городка оказалась в поисках жилья вблизи столицы, чтобы старший сын имел возможность ездить на обучение в вузе.

"Сейчас нас здесь осталось около двух десятков семей. У нас есть комнаты с санузлами, скромное бесплатное питание, и нас обещают не выселять. Нам приносят заполнять заявления, что мы находимся в сложных жизненных обстоятельствах, а работать не можем, потому что здесь нет транспортного сообщения – это правда", – объясняет она условия проживания в коллективном центре, которое оплачивает государство вне 120-дневной программы бесплатного жилья.

Выплаты Елена Беспалько получает только на младшего сына – 500 злотых в месяц (4425 грн).

Фото: Беженцы в Польше нуждаются в гуманитарной помощи (gettyimages.com)

Как работают украинки на мытье посуды

Для оплаты обучения и базовых покупок Елена, как и другие беженцы, подрабатывает в этом отеле.

"На выходных здесь устраивают мероприятия на сотни гостей. А нас просят помогать с мытьем посуды. Поляки очень быстро едят, поэтому посуду сносят на кухню бесконечным потоком: сотни суповых тарелок с ручками, большие тарелки с горячим, кофе, десерты, через час снова подача блюд. Посуда очень тяжелая, а смена по 15 часов – с 11 утра до половины первого ночи", – рассказывает украинка о специфике работы.

По ее словам, на 300-500 гостей на мытье посуды может быть 3 человека. В их обязанности входит смыть с тарелок всю еду, поставить в посудомоечную машину, стерилизатор, затем вытереть и расставить по полкам.

"Ложки и вилки еще хуже – тысячи перемыть и протереть, наполировать стаканы и рюмки. Мы не выдерживаем, меняемся периодически, кто что делает. Ночью после свадьбы или корпоратива едва дохожу в комнату и падаю – никогда еще так тяжело деньги не зарабатывала", – делится беженец.

За час она получает оплату почти вдвое меньше, чем за это платят официально – 10 злотых в час. За 15-часовую смену выходит 150 злотых (1330 грн).

"Старший сын также подрабатывает официантом на этих мероприятиях. К вечеру ноги в кровь стирает. Нас также привлекают к уборке территории накануне выходных, декорированию навесов – уже бесплатно", – добавляет она.

Украинцы не жалуются на такую работу – это дает им хоть какие-то деньги. Также в отель приезжают преподаватели польского, есть профессиональные курсы, поэтому многие планируют со временем устроиться на лучшую работу.

Напомним, мы писали, кого из украинских беженцев в Польше освободили от оплаты за жилье.