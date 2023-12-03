Самые интересные рождественские ярмарки Германии: куда стоит поехать в этом году

Самая праздничная атмосфера в Европе царит на Рождество. В городах организуют традиционные рождественские ярмарки с угощениями, сувенирами и представлениями.

Какие самые интересные ярмарки в городах Германии стоит посетить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на телеграмм-канал "Германия/Украина/Беженцы".

Дрезден – штоллен и рождественская пирамида

История рождественских ярмарок в Германии исчисляется веками. В Дрездене такую предпраздничную торговлю устраивают с 15 века. Сейчас ярмарка Штрицельмаркт едва ли чем-то напоминает средневековую, однако привлекает до 2,5 млн посетителей.

Традиционный сладкий пирог штоллен с сухофруктами выпекают еще с 16 века. В Дрездене его умеют печь особенно вкусно. Кроме рождественской выпечки гостям будет чем угоститься на дрезденской площади – разнообразная торговля там проходит в 250 киосках.

В Дрездене можно увидеть огромную рождественскую пирамиду (14,6 м), которую изготовили мастера Рудных Гор. Это особая традиция Саксонии. Миниатюрные версии рождественской пирамиды можно купить как сувениры. Жители Дрездена держат такие в домах. Также в городе есть музей рождественских пирамид.

На ярмарке стоит приобрести стеклянные елочные украшения из Тюрингского леса, силезскую керамику, плауенские кружева.

Адрес ярмарки: Altmarkt, 01067 Dresden.

График работы: 29 ноября – 24 декабря (с 10:00 до 21:00; только 24 декабря – с 10:00-14:00).

Фото: Ярмарка в Дрездене (gettyimages.com)

Лейпциг – трубачи на ратуше

Рождественская ярмарка в Лейпциге – также одна из самых старых в Германии. Впервые ее стали проводить в 15 веке. Сейчас на площади устанавливают 250 праздничных палаток. В Лейпциге есть большой выбор праздничных угощений: колбаски с капустой, вафли, марципан, миндальные пирожные.

Лейпцигская рождественская ярмарка славится музыкой. На сцене в центре города можно услышать концерт, а с балкона Ратуши гостей приветствуют трубачи. В храме Святого Фомы можно услышать пение хора мальчиков, традиция с 1212 года. Известный коллектив Thomanerchor когда-то выступал под руководством Баха.

Адрес ярмарки: Innenstadt Markt 1 04109 Leipzig.

График работы: 28 ноября – 23 декабря (Пн-Чт: 10:00-21:00; Пт-Сб: 10:00-22:00; 23 декабря: 10:00-20:00).

Фото: Ярмарка в Лейпциге (gettyimages.com)

Угощения и концерт в Аугсбурге

Еще одна интересная и популярная ярмарка в Германии – в городе Аусбург, которую считают самой традиционной. На Ратушной площади устанавливают палатки со множеством сувениром и вкусных изделий. Гости могут купить пряники, сладости, традиционные горячие сосиски и глинтвейн.

Самое важное событие праздника – выступление "Аусбургских ангелов", когда девушки с музыкальными инструментами выступают на фасаде мэрии.

Адрес ярмарки: Rathausplatz 2,86150 Augsburg.

График работы: 27 ноября – 24 декабря (Пн-Чт: 10:00-20:00; Пт-Сб: 10:00-21:30; 24 декабря: 10:00-14:00).

Фото: Ярмарка в Аусбурге (gettyimages.com)

Несколько базаров в Регенсбурге

В Регенсбурге – маленьком городе в Баварии, который известен зданиями в итальянском стиле – рождественские ярмарки работают сразу на нескольких площадях. Это рынок в Katharinenspital – у Каменного моста; ярмарки на Haidplatz и Neupfarrplatz. На этих праздничных локациях продают напитки, которые можно попробовать только в Регенсбурге на Рождество. Здесь варят глинтвейны из местной черники и яблок, разливают горячее пиво. Вообще в Регенсбурге на ярмарке можно отведать 40 видов глинтвейна. А также – оригинальные местные колбаски со сладкой горчицей.

График работы: 27 ноября – 23 декабря (Пн-Ср: 10:00-20:00; Чт-Сб: 10:00-21:00).

Фото: Ярмарка в Регенсбурге (gettyimages.com)

Нюрнберг – самая известная ярмарка страны

Нюрнбергский Christkindlesmarkt – самая известная ярмарка страны. Там много культурных развлечений, разнообразных сувениров и блюд, включая знаменитые нюрнбергские пряники и жареные колбаски.

В Нюрнберге продают особые украшения, какие нельзя увидеть в других местах: золоченых ангелов, фигурки из чернослива, сказочных Щелкунчиков, резные шкатулки. Для детей проводят мастер-классы по изготовлению игрушек, украшений, свечей.

График работы: 1 декабря – 24 декабря (10:00-21:00, 24 декабря: 10:00-14:00).

Фото: Ярмарка в Нюрнберге (gettyimages.com)

Самая уютная ярмарка – в Бремене

Ярмарка Weihnachtsmarkt Bremen в историческом центре города считается самой компактой и уютной. Две сотни деревянных киосков устанавливают рядом с памятником Бременским музыкантам. Купить можно весь новогодний ассортимент, включая выпечку, конфеты, фигурные свечи в форме яблок и елок, тапочки, шерстяные вещи. Бремен также славится своим пивом. Получить подарок от Санта Клауса можно ежедневно, в 16:00.

График работы: 27 ноября – 23 декабря (Пн-Чт: 10:00-20:30; Пт-Сб: 10:00- 21:00; Вс: 11:00-20:30).

Фото: Ярмарка в Бремене (gettyimages.com)

Кельн – средневековая ярмарка и каток

В Кельне работают несколько рождественских ярмарок. Основная и самая красивая – возле Кельнского собора – привлекает новогодними представлениями. На площади можно купить деревянные и войлочные изделия, выпечку. На Рудольфплатц проводится ярмарка "В мире сказки", перед Музеем шоколада – знаменитая средневековая ярмарка.

Ррождественский "Рынок ангела" проходит на площади Нового рынка Neumarkt. Там обустроен большой базар с праздничной торговлей. Также там можно покататься на одном из самых больших катков в стране.

Еще одна ярмарка проводится в квартале Медиапарк.

График работы: 23 ноября – 23 декабря (10:00-22:00). Время работы каждой ярмарки можно найти на сайте.

Фото: Ярмарка в Кельне (gettyimages.com)

Штутгарт – ярмарка на фоне дворца

Рождественский рынок в Штутгарте входит в число крупнейших в Германии – там устанавливают более 250 киосков с широким выбором рождественских подарков, украшений и сладостями. Праздничные торговые лавочки размещают на фоне средневекового Старого дворца.

Фото: Ярмарка в Штутгарде (gettyimages.com)

Рядом с Дворцовой площадью, на Карлплац, обустраивают рождественскую финскую деревню. Там можно познакомиться с финской культурой и особыми блюдами. Например, можно попробовать финское пиво, оленину, лосося на гриле. По вечерам во дворе штутгартского Altes Schloss проводятся рождественские концерты.

График работы: 29 ноября – 23 декабря (Вс-Ср: 10:00-21:00; Чт-Сб: 10:00-22:00).

Напомним, мы писали, как планировать поездку в Европу на Рождество, чтобы не остаться без покупок. В большинстве стран на праздники магазины и рестораны закрыты.

Также мы рассказывали о лучших рождественских ярмарках Европы, которые стоит посетить в этом году.

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