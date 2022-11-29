Наплыв туристов из РФ. Еще одна страна ждет граждан из страны-оккупанта на отдых

Таиланд все еще хочет принимать российских туристов – и прямые рейсы позволяют им легко добраться до Пхукета.

Российские туристы стекаются на Пхукет – самый большой остров Таиланда – после возобновления прямых рейсов из России в конце октября. Количество туристов из РФ после вторжения России в Украину снизилось, поскольку западные санкции уменьшили туристические возможности, но россияне массово возвращаются на Пхукет.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Авиакомпании из РФ активно развивают рейсы в Таиланд

По данным местных СМИ Таиланда, в первые 10 дней ноября россияне составляли самую большую группу туристов на Пхукете (18 370 из 75 247 международных прибытий). Президент Ассоциации тайских туристических агентов Сиддивахр Чивараттанапорн заявил тайской газете, что туроператоры на Пхукете не были готовы к внезапному наплыву туристов.

Первым прямым рейсом из Москвы в Таиланд с начала полномасштабной войны 24 февраля стал чартерный рейс авиакомпании "Икар". Самолет прибыл на Пхукет 30 октября. Его встретил персоналом аэропорта, и там "радовались возвращению русского туризма".

В этот же день российская государственная авиакомпания "Аэрофлот" возобновила прямые рейсы в Таиланд, Индию и Мальдивские острова.

Фото: Таиланд придерживается нейтральной позиции по войне России против Украины (wikipedia.org/Pete Stewart)

Пхукет очень зависит от туризма. В пандемию туристическая индустрия составляла около 80% экономики острова и обеспечивала более 300 000 рабочих мест. Многие из этих туристов приезжают из России, но их количество резко сократилось после вторжения России в Украину.

В январе на Пхукет прибыли 24 тысячи российских туристов. С мая по сентябрь после вторжения России в Украину эти цифры упали до 3200–4200 в месяц. Сейчас там принимают россиян, несмотря на то, что западные демократии поддерживают ограничения против туристов из РФ.

Международные рейсы из России были приостановлены во всех странах ЕС: санкции заставили российские авиакомпании бороться за другие направления. Теперь российские авиакомпании быстро расширяют свои маршруты в Таиланд. Аэрофлот открывает рейсы на Пхукет из дальневосточного города Владивосток, а авиакомпания Siberia Airlines будет перевозить пассажиров из Иркутска, среднего размера в Сибирь.

Таиланд придерживается нейтральной позиции по поводу продолжающейся войны России против Украины. Он не участвовал ни в каких запретах или санкциях в отношении граждан России и упрощает для них получение виз. Страна планирует принять 1 миллион российских туристов в 2022 году.

По разным прогнозам, это число достигнет пика зимой, поскольку россияне сменяют холод на тропические пляжи.

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