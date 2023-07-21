Город в ЕС запретил главный аксессуар туристов: о чем идет речь
В хорватском городе Дубровнике запретили чемоданы на колесах. Мэр Мато Франкович принял такое решение из-за шума, который они создают на улицах этого старого города.
Впоследствии в городе установят камеры хранения в нескольких местах, куда будет запрещено путешествовать с багажом, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Дубровник является одним из известнейших мест для путешественников со всей Европы. Теперь туристам в этом городе придется носить свои чемоданы в руках. Запрет на звук колесиков происходит в рамках акции "Уважай город".
С начала года Дубровник зафиксировал 289 000 прибытий и 763 500 ночевок, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Власти Дубровника также предложили несколько ограничений для туристов. В связи с изменением правил МИД Великобритании обновило свои рекомендации по поездкам в Хорватию. Они касаются запретов:
- на сон в общественных местах;
- мочеиспускание в общественных местах;
- подъем на верх памятников;
- употребление алкоголя вблизи охраняемых общественных мест, например, школ.
"Сюда входят драки, словесные оскорбления и поведение в нетрезвом состоянии. В большинстве городов есть вывески, сообщающие о действиях, запрещенных местным законодательством. Обратите внимание на то, что вас окружает, включая вывески, и обратитесь за советом к местным. Нарушения, связанные с наркотиками, наказываютсяштрафами и лишением свободы", – говорится в сообщении ведомства.
Фото: Пейзажи в Дубровнике (gettyimages.com)
Хорватия стала самой новой страной Шенгенской зоны с 1 января 2023 года. Это значительно увеличило туристический поток в страну.
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