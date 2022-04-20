Мільярди євро і знамениті архітектори: як відновлюватимуть міста України

Європейський союз збирається оплатити більшу частину витрат на відновлення України після війни.

Витрати досягнуть сотень мільярдів євро протягом десятиліть, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відбудовувати міста і окремі об'єкти в них ще раніше зголосилися всесвітньо відомі зодчі.

Харків - великі плани і пул архітекторів

Мер Харкова Ігор Терехов вже будує плани з відновлення міста і запрошує взяти участь відомих архітекторів з-за кордону.

За його словами, особливу увагу після війни буде приділено архітектурі - в Харкові не будуватимуть "коробки", зате з'являться унікальні будівлі і райони.

Один їз фахівців, який погодився взяти участь у реконструкції Харкова після війни - британський архітектор і дизайнер Норман Роберт Фостер. Він лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій, визнаний ключовою фігурою сучасної архітектури у Великобританії.

Конструкторське бюро "Foster + Partners" було засноване ще в 1967 році, а ім'я архітектора пов'язують з розвитком будівництва в стилі "хай-тек" – великі простори, скло і метал, багатофункціональність - і енергоефективними технологіями.

Фото: 40-поверховий хмарочос у Лондоні авторства Нормана Роберта Фостера (wikipedia.org)

Всесвітньо відомі будівлі авторства Фостера - банк HSBC в Гонконзі (1980-ті), найвищий і найдовший вантовий міст у світі - Віадук Мійо у Франції (2004 рік), штаб-квартира "Apple Park" в Каліфорнії.

До слова, при відновленні адміністративних будівель планують зберегти стиль архітектора Олексія Бекетова, які проектував знакові споруди Харкова сто років тому.

Маріуполь будуть відроджувати всім світом

За оцінками мера Маріуполя Вадима Бойченка, для відновлення інфраструктури міста знадобиться не менше 10 мільярдів доларів. При цьому багато діячів вже заявили про готовність відбудовувати місто після війни.

Повідомлялося, що польське місто-побратим Маріуполя - Гданськ – візьме участь у його відновленні.

Про це заявила президент Гданська Олександра Дулькевич у відповідь на звернення Вадима Бойченка. За його словами, Маріуполь нагадує Гданськ в 1945 році після війни – практично повністю зруйнований.

Фото: Будівництво в Гданську (unsplash.com/bartosz-zygadlo)

Крім Польщі, до відновлення Маріуполя "докладуть руку" ще дві країни - Італія і Греція.

Італійський уряд погодився відновити розбомблений 16 березня драмтеатр в центрі Маріуполя. Про це в Twitter написав міністр культури Італії Даріо Франческіні після засідання Кабінету Міністрів. Він зазначив, що міністри схвалили його пропозицію виділити гроші і ресурси для реконструкції Донецького академічного обласного драматичного театру в найкоротші терміни.

Греція теж не залишилася байдужою до трагічних подій у Маріуполі, який є центром грецької меншини в Україні.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність його країни відбудувати пологовий будинок. Про це він написав у Twitter:

"Греція готова відбудувати пологовий будинок в Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символі варварства війни".

Забути про "русский мир": якою буде нова українська архітектура

Архітектурна палата Національної спілки архітекторів України створила координаційний штаб з відновлення міст і громад, інфраструктури.

"Ворог підступно знищує наші будинки, школи, лікарні, культурну спадщину, громадянську інфраструктуру – все на своєму шляху. Але ми точно все відбудуємо, відбудуємо Україну. Тому що хочемо, можемо і знаємо, як", - йдеться в маніфесті архітекторів на сторінці Facebook.

Фахівці відзначають, що нова архітектура України буде сучасною, європейською, заснованою на наших традиціях, забудова буде здійснюватися за сучасними стандартами світової архітектури.

Фото: Виставковий зал в Сінгапурі - робота Фостера (wikipedia.org)

"Без шлейфу поганого смаку, який тягнувся з радянських часів і тягнув нас в так званий "рускій мір". Символи радянського колоніального минулого повинні зникнути з обличчя наших міст. Ідея свободи стане фундаментом нової архітектури", - зазначили в Архітектурній палаті.

Нагадаємо, ми писали, як війна змінить подорожі Україною після перемоги над ворогом.