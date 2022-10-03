"Мы восстанавливаем память". Как франковчанка сохраняет историю, реставрируя старинные двери

Мария Козакевич – о городских экскурсиях, сохранении наследия во время войны и о том, как каждый может ценить собственную историю
В Украине немало неравнодушных людей, которые не забывают о сохранении архитектурного наследия и во время полномасштабной войны. Одна из таких – активистка инициативы "Франківськ, який треба берегти" Мария Козакевич .
В интервью для TRAVEL РБК-Украина она рассказывает о том, как во Франковске восстанавливают старинные двери и как она своим примером вдохновляет горожан ценить собственное наследие. Также девушка – популярный экскурсовод, и она открывает по-новому город для франковчан и переселенцев из разных регионов нашей страны.
Мария гордится званиями, которыми ее наградили горожане – "фея дверей", "хранительница дверей". Когда ее узнают на улице, то сразу приглашают: "Заходите в гости на кофе, и мы вам расскажем о нашем наследии". И демонстрируют ей старину, которой богат Станислав (прежнее название города): нарядную лепнину, цветные витражи и кованые лестницы.
У нашей инициативы – два направления: кроме того, что мы физически реставрируем двери, мы еще широко популяризируем бережное отношение к архитектуре. Из-за трагических событий эта тема больше актуализировалась, потому что украинцы часто не знают истории, кто они и откуда, какое их наследие и какая его ценность.
Украинцам нужно возрождать любовь и уважение к себе, начать уважать собственное наследие, для того чтобы все эти красоты, которые нам достались: дома, замки, храмы и так далее – были в достойном состоянии и мы могли передать их потомкам. Об этом нужно много говорить.
Фото: Мария Козакевич проводит экскурсии по родному городу и вместе с командой реставрирует старинные двери в домах Ивано-Франковска (facebook.com/mariya.kozakevych)
Я создала много сувенирной продукции, и она помогает создавать положительный имидж города. И жителям приятно, и туристам – сувениры: магнитики в виде франковской двери, носки с ратушей по всему миру путешествовали. И еще провожу сейчас во время войны очень много экскурсий. Думаю, что я, пожалуй, сейчас рекордсменка в Украине, потому что у нас приехало много людей с начала войны. Согласно статистике около 40 тысяч.
Каждый выходной я иду на экскурсии как на работу, благодаря чему познакомилась со многими активными людьми из разных городов. И вот мы вместе с ними организовали второе совместное событие. На первом собрали 35 тысяч на фронт.
Сейчас заниматься реставрацией еще круче, чем в мирное время: начинаешь ценить город вокруг тебя, вы все объединяетесь перед угрозой того, что можете потерять все.
Фото: Активистка и экскурсовод уверена, что каждый в силах сделать что-то для сохранения истории – собственной, города или страны (facebook.com/mariya.kozakevych)
Раньше думали, что кто-то другой должен заботиться о городе. К примеру, городские власти. А меня якобы это не касается. Или недооценивали жизненные воспоминания. У каждого есть свой город, и его карта у него на сердце: его образы, наши детские и взрослые воспоминания. И когда есть вероятность все это потерять, то приходит понимание, какова это значительная часть твоей жизни.
На самом деле двери – не наша самоцель. Это скорее инструмент, позволяющий показать жильцам, как круто может выглядеть ваш дом, и как вы можете кайфовать каждый день, когда идете домой.
Когда люди видят уже отреставрированную дверь, хотят и стены порисовать, и свет провести – не просто лампочку на одной проволоке, а фонарик повесить, помыть самостоятельно. Не ждать, пока президент придет и сделает, мэр Франковска поснимает паутину. Это дает толчок другим положительным изменениям.
Фото: "Магнитики в виде франковской двери, носки с ратушей по всему миру путешествовали" – Мария Козакевич (facebook.com/mariya.kozakevych)
Мы реставрируем историческую память горожан и восстанавливаем их ответственность. Самые ценные изменения – те, которые мы делаем в головах и сердцах людей. И когда эти изменения произошли, люди начинают чувствовать себя хозяевами на своей земле.
Все эти видео, на которых люди останавливают танки голыми руками и говорят: "Это мое. Я это не отдам. Я здесь хозяин" – это ощущение собственности мы и пытаемся привить. В советское время нам эту память стирали, извращали, присваивали достижения наших людей.
Фото: "Мы показываем жителям , как круто может выглядеть ваш дом, и как вы можете кайфовать каждый день, когда идете домой" – Мария Козакевич (facebook.com/mariya.kozakevych)
У многих людей своим домом считается только квартира. Я всегда говорю, что наш дом – это не только наша квартира, но и наш дом, наша улица, наш город. А теперь мы все говорим, что наш дом – это наша страна. Мы читаем новости и нам болит, когда жалко всех в любой точке Украины. Почему так происходит? Потмоу что мы считаем это своим.
За 6 лет деятельности во Франковске отреставрировали 40 дверей. Есть команда профессионалов, которые выполняют все работы: столяры, кузнецы, мастера по витражам и лепнине.
Хотя немногие сначала верили в нас, даже в департаменте архитектуры городского совета говорили, что ничего из этого не будет: нет мастеров и денег не найдете. А это недешевая вещь: 40-80 тысяч гривен идет на восстановление в зависимости от состояния двери.
Фото: Проект Марии стал первопроходцем по реставрации дверей в Украине (facebook.com/mariya.kozakevych)
Мы стали первопроходцами в Украине, флагманом в этом направлении. Поэтому теперь Франковск ассоциируется в том числе с дверями. И до войны многие из других городов приезжали к нам перенимать опыт.
Например, парень из Мариуполя, начавший подобную инициативу, и через год ему удалось отреставрировать три двери. Но, к большому сожалению, двое из этих трех уже уничтожены. Харьковчане отреставрировали одну дверь. Также появились активисты в Одессе, Ужгороде, Тернополе, Бережанах.
Фото: На восстановление одного объекта уходит 40-80 тысяч гривен в зависимости от состояния двери (facebook.com/mariya.kozakevych)
Есть еще примеры, когда нам привозят двери на реставрацию. В прошлом году таким образом была сделана дверь для музыкальной школы в Черкассах. Сейчас у нас лежат три двери из Луцка, которые мы до войны взяли.
Наше движение распространяется и люди им вдохновляются. Это путь от банального фотографирования у двери – такая модная инстаграммная фоточка – до толчка, когда люди начинают задумываться об архитектуре, наследии, истории.
Фото: "Бывает, на экскурсию приходят такие очаровательные четырехлапые ценители архитектуры, что вас несколько раз останавливают прохожие с просьбой "а можно, пожалуйста, погладить?" – говорит Мария Козакевич (facebook.com/mariya.kozakevych)
Реставрация – очень крутая вещь, потому что ты оставляешь след в истории. Эти двери перед нами стояли и еще после нас сто лет простоят.
Сейчас мы монтируем дверь с фантастической историей: парень из Харькова решил подарить своей девушке на день рождения отреставрированную дверь.
Девушка – из Франковска, до войны они жили вместе в Харькове. После начала боевых действий он часто ездил сюда и увидел, что сейчас во Франковске живет много харьковчан. Сказал, что это еще один стимул, чтобы поблагодарить город за гостеприимство к землякам. И открытки к этой двери нарисовали: с роскошным витражом, на котором каштановые листья и самые колючие каштанчики. Также будут сумки с этим изображением.
Фото: Мария проводит экскурсии по городу – с весны состоялось уже более 60 прогулок (facebook.com/mariya.kozakevych)
До войны (полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, - прим. ред.) проводила экскурсии по городу, но нерегулярно. Когда началась война, мой муж ушел добровольцем, хотя у нас трое несовершеннолетних детей. И где-то к концу марта я решила, что должна проводить экскурсии, потому что в них есть потребность у переселенцев. Да и мне легче и веселее, когда занята работой, нет времени о грустном думать.
И каждые выходные мы ходим – уже более 60 экскурсий провели с весны. У нас есть несколько маршрутов: я показываю двери, интересные дома и рассказываю об истории города. Люди, которые несколько раз приходят, говорят, что "уже были на этом маршруте, но вы так интересно рассказываете, что всегда интересно послушать."
Фото: Реставрацию дверей выполняют профессиональные столяры, кузнецы, мастера по витражам и по лепнине (facebook.com/mariya.kozakevych)
На экскурсиях люди тоже донатят. С этих средств уже собрали и на тепловизор, и термосы с дождевиками купили подразделению, в котором служит муж. Они сидят в окопах у границы, там холодно и сыро, поэтому нужно согреваться.
Деньги на восстановление наследия получаем несколькими способами: нам помогают меценаты, местные предприниматели, выигрываем гранты и так далее. Ивано-Франковску повезло с Urban Space 100 (общественный ресторан, пример социального предпринимательства, - прим. ред.), где я являюсь одним из совладельцев.
Каждые три месяца соучредители собираются и отдают 80% прибыли на полезные для города проекты. Мы девять дверей отреставрировали благодаря Urban'у и, что символично, самые первые. Когда инициатива становится популярной, то начинают донатить люди из других городов и стран.
Фото: Метласская керамическая плитка, изготавливаемая из фарфоровой смеси с добавлением пигмента и необходимых примесей, распространена в домах Франковска (facebook.com/mariya.kozakevych)
Городские власти нам не помогают. Мы пробовали сделать пару дверей с ними: столяры ждали оплаты по полгода. Здесь такой момент: мы как с реставраторами сошлись 6 лет назад, так и работаем вместе.
Когда сходятся люди со схожими жизненными ценностями, мы понимаем, для чего мы это делаем, каждый из нас фанат своего дела. С мэрией мы пробовали – не получилось. В то же время общественная инициатива работает так, что ее знает вся Украина и она имеет много результатов.
Фото: Открытки с изображением двери Ивано-Франковска (facebook.com/mariya.kozakevych)
Фейсбук-страница проекта: https://www.facebook.com/groups/342879319403810
Поддержать инициативу #ФранковскКакойНадо Беречь можно на Patreon и по номеру карты 5375414127591674
"С вашей помощью мы сможем делать еще больше полезных и красивых для города дел", – призывает Мария Козакевич.
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