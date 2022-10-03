"Мы восстанавливаем память". Как франковчанка сохраняет историю, реставрируя старинные двери

В Украине немало неравнодушных людей, которые не забывают о сохранении архитектурного наследия и во время полномасштабной войны. Одна из таких – активистка инициативы "Франківськ, який треба берегти" Мария Козакевич .

В интервью для TRAVEL РБК-Украина она рассказывает о том, как во Франковске восстанавливают старинные двери и как она своим примером вдохновляет горожан ценить собственное наследие. Также девушка – популярный экскурсовод, и она открывает по-новому город для франковчан и переселенцев из разных регионов нашей страны.

Мария гордится званиями, которыми ее наградили горожане – "фея дверей", "хранительница дверей". Когда ее узнают на улице, то сразу приглашают: "Заходите в гости на кофе, и мы вам расскажем о нашем наследии". И демонстрируют ей старину, которой богат Станислав (прежнее название города): нарядную лепнину, цветные витражи и кованые лестницы.

Сохранить память: как реставрация учит ценить собственную историю

У нашей инициативы – два направления: кроме того, что мы физически реставрируем двери, мы еще широко популяризируем бережное отношение к архитектуре. Из-за трагических событий эта тема больше актуализировалась, потому что украинцы часто не знают истории, кто они и откуда, какое их наследие и какая его ценность.

Украинцам нужно возрождать любовь и уважение к себе, начать уважать собственное наследие, для того чтобы все эти красоты, которые нам достались: дома, замки, храмы и так далее – были в достойном состоянии и мы могли передать их потомкам. Об этом нужно много говорить.

Фото: Мария Козакевич проводит экскурсии по родному городу и вместе с командой реставрирует старинные двери в домах Ивано-Франковска (facebook.com/mariya.kozakevych)



Я создала много сувенирной продукции, и она помогает создавать положительный имидж города. И жителям приятно, и туристам – сувениры: магнитики в виде франковской двери, носки с ратушей по всему миру путешествовали. И еще провожу сейчас во время войны очень много экскурсий. Думаю, что я, пожалуй, сейчас рекордсменка в Украине, потому что у нас приехало много людей с начала войны. Согласно статистике около 40 тысяч.

Каждый выходной я иду на экскурсии как на работу, благодаря чему познакомилась со многими активными людьми из разных городов. И вот мы вместе с ними организовали второе совместное событие. На первом собрали 35 тысяч на фронт.

Сейчас заниматься реставрацией еще круче, чем в мирное время: начинаешь ценить город вокруг тебя, вы все объединяетесь перед угрозой того, что можете потерять все.

Фото: Активистка и экскурсовод уверена, что каждый в силах сделать что-то для сохранения истории – собственной, города или страны (facebook.com/mariya.kozakevych)

Раньше думали, что кто-то другой должен заботиться о городе. К примеру, городские власти. А меня якобы это не касается. Или недооценивали жизненные воспоминания. У каждого есть свой город, и его карта у него на сердце: его образы, наши детские и взрослые воспоминания. И когда есть вероятность все это потерять, то приходит понимание, какова это значительная часть твоей жизни.

Реставрируя двери, стараемся привить франковцам ощущение того, что они хозяева на своей земле

На самом деле двери – не наша самоцель. Это скорее инструмент, позволяющий показать жильцам, как круто может выглядеть ваш дом, и как вы можете кайфовать каждый день, когда идете домой.

Когда люди видят уже отреставрированную дверь, хотят и стены порисовать, и свет провести – не просто лампочку на одной проволоке, а фонарик повесить, помыть самостоятельно. Не ждать, пока президент придет и сделает, мэр Франковска поснимает паутину. Это дает толчок другим положительным изменениям.

Фото: "Магнитики в виде франковской двери, носки с ратушей по всему миру путешествовали" – Мария Козакевич (facebook.com/mariya.kozakevych)

Мы реставрируем историческую память горожан и восстанавливаем их ответственность. Самые ценные изменения – те, которые мы делаем в головах и сердцах людей. И когда эти изменения произошли, люди начинают чувствовать себя хозяевами на своей земле.

Все эти видео, на которых люди останавливают танки голыми руками и говорят: "Это мое. Я это не отдам. Я здесь хозяин" – это ощущение собственности мы и пытаемся привить. В советское время нам эту память стирали, извращали, присваивали достижения наших людей.

Фото: "Мы показываем жителям , как круто может выглядеть ваш дом, и как вы можете кайфовать каждый день, когда идете домой" – Мария Козакевич (facebook.com/mariya.kozakevych)

У многих людей своим домом считается только квартира. Я всегда говорю, что наш дом – это не только наша квартира, но и наш дом, наша улица, наш город. А теперь мы все говорим, что наш дом – это наша страна. Мы читаем новости и нам болит, когда жалко всех в любой точке Украины. Почему так происходит? Потмоу что мы считаем это своим.

Активисты из других городов перенимают опыт франковчан и реставрируют двери на малой родине

За 6 лет деятельности во Франковске отреставрировали 40 дверей. Есть команда профессионалов, которые выполняют все работы: столяры, кузнецы, мастера по витражам и лепнине.

Хотя немногие сначала верили в нас, даже в департаменте архитектуры городского совета говорили, что ничего из этого не будет: нет мастеров и денег не найдете. А это недешевая вещь: 40-80 тысяч гривен идет на восстановление в зависимости от состояния двери.

Фото: Проект Марии стал первопроходцем по реставрации дверей в Украине (facebook.com/mariya.kozakevych)

Мы стали первопроходцами в Украине, флагманом в этом направлении. Поэтому теперь Франковск ассоциируется в том числе с дверями. И до войны многие из других городов приезжали к нам перенимать опыт.

Например, парень из Мариуполя, начавший подобную инициативу, и через год ему удалось отреставрировать три двери. Но, к большому сожалению, двое из этих трех уже уничтожены. Харьковчане отреставрировали одну дверь. Также появились активисты в Одессе, Ужгороде, Тернополе, Бережанах.

Фото: На восстановление одного объекта уходит 40-80 тысяч гривен в зависимости от состояния двери (facebook.com/mariya.kozakevych)

Есть еще примеры, когда нам привозят двери на реставрацию. В прошлом году таким образом была сделана дверь для музыкальной школы в Черкассах. Сейчас у нас лежат три двери из Луцка, которые мы до войны взяли.

Наше движение распространяется и люди им вдохновляются. Это путь от банального фотографирования у двери – такая модная инстаграммная фоточка – до толчка, когда люди начинают задумываться об архитектуре, наследии, истории.

Фото: "Бывает, на экскурсию приходят такие очаровательные четырехлапые ценители архитектуры, что вас несколько раз останавливают прохожие с просьбой "а можно, пожалуйста, погладить?" – говорит Мария Козакевич (facebook.com/mariya.kozakevych)

Реставрация – очень крутая вещь, потому что ты оставляешь след в истории. Эти двери перед нами стояли и еще после нас сто лет простоят.

Сейчас мы монтируем дверь с фантастической историей: парень из Харькова решил подарить своей девушке на день рождения отреставрированную дверь.

Девушка – из Франковска, до войны они жили вместе в Харькове. После начала боевых действий он часто ездил сюда и увидел, что сейчас во Франковске живет много харьковчан. Сказал, что это еще один стимул, чтобы поблагодарить город за гостеприимство к землякам. И открытки к этой двери нарисовали: с роскошным витражом, на котором каштановые листья и самые колючие каштанчики. Также будут сумки с этим изображением.

"Люди приходят по нескольку раз". Экскурсии спасают от грусти войны

Фото: Мария проводит экскурсии по городу – с весны состоялось уже более 60 прогулок (facebook.com/mariya.kozakevych)

До войны (полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, - прим. ред.) проводила экскурсии по городу, но нерегулярно. Когда началась война, мой муж ушел добровольцем, хотя у нас трое несовершеннолетних детей. И где-то к концу марта я решила, что должна проводить экскурсии, потому что в них есть потребность у переселенцев. Да и мне легче и веселее, когда занята работой, нет времени о грустном думать.

И каждые выходные мы ходим – уже более 60 экскурсий провели с весны. У нас есть несколько маршрутов: я показываю двери, интересные дома и рассказываю об истории города. Люди, которые несколько раз приходят, говорят, что "уже были на этом маршруте, но вы так интересно рассказываете, что всегда интересно послушать."

Фото: Реставрацию дверей выполняют профессиональные столяры, кузнецы, мастера по витражам и по лепнине (facebook.com/mariya.kozakevych)

На экскурсиях люди тоже донатят. С этих средств уже собрали и на тепловизор, и термосы с дождевиками купили подразделению, в котором служит муж. Они сидят в окопах у границы, там холодно и сыро, поэтому нужно согреваться.

Общественная инициатива, о которой знают по всей Украине

Деньги на восстановление наследия получаем несколькими способами: нам помогают меценаты, местные предприниматели, выигрываем гранты и так далее. Ивано-Франковску повезло с Urban Space 100 (общественный ресторан, пример социального предпринимательства, - прим. ред.), где я являюсь одним из совладельцев.

Каждые три месяца соучредители собираются и отдают 80% прибыли на полезные для города проекты. Мы девять дверей отреставрировали благодаря Urban'у и, что символично, самые первые. Когда инициатива становится популярной, то начинают донатить люди из других городов и стран.

Фото: Метласская керамическая плитка, изготавливаемая из фарфоровой смеси с добавлением пигмента и необходимых примесей, распространена в домах Франковска (facebook.com/mariya.kozakevych)

Городские власти нам не помогают. Мы пробовали сделать пару дверей с ними: столяры ждали оплаты по полгода. Здесь такой момент: мы как с реставраторами сошлись 6 лет назад, так и работаем вместе.

Когда сходятся люди со схожими жизненными ценностями, мы понимаем, для чего мы это делаем, каждый из нас фанат своего дела. С мэрией мы пробовали – не получилось. В то же время общественная инициатива работает так, что ее знает вся Украина и она имеет много результатов.

Фото: Открытки с изображением двери Ивано-Франковска (facebook.com/mariya.kozakevych)

Фейсбук-страница проекта: https://www.facebook.com/groups/342879319403810

Поддержать инициативу #ФранковскКакойНадо Беречь можно на Patreon и по номеру карты 5375414127591674

"С вашей помощью мы сможем делать еще больше полезных и красивых для города дел", – призывает Мария Козакевич.

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