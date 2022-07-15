Всі місця переповнені. У Дубліні українські біженці ночують в аеропорту

Через перевантаженість центрів допомоги у місті відкриють тимчасовий табір для біженців
Українці, які прибувають до Ірландії, змушені спати на надувних матрацах в старому терміналі аеропорту Дубліна, оскільки транзитний вузол Citywest переповнений.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Irish Examiner.
За даними видання, багатьом біженцям довелося спати на голій підлозі старої будівлі аеровокзалу Дублінського аеропорту, але біженці були вдячні за те, що нарешті потрапили в тихе місце й врятувалися від обстрілів.
З такою ж ситуацією стикаються ті, хто просить притулку і прибуває в Дублін з інших країн.
Багато хто змушений залишитися в старій будівлі аеровокзалу, оскільки у наданих державою житлових приміщеннях немає вільних місць. У будівлі знаходяться близько 250 осіб, з них близько 150 жінок і дітей, які прибули з України.
Фото: В аеропорті ночують приблизно 150 біженців з України, для яких не знайшлося вільного житла (Getty Images)
Українська волонтер Маргарита Калініченко розповіла, що люди, які прибули в середу, спали на підлозі. Їй повідомили про приблизно 150 біженців з України, для яких не виявилося вільного житла, оскільки всі доступні раніше варіанти вже зайняті.
"Вони дуже вдячні за те, що зараз тут тихо, і вони не вимогливі або щось в цьому роді. Вони дуже вдячні за те, що вони мають. Але вчора вони спали на голій підлозі", — звернула увагу волонтер.
Разом з тим людей, які прибувають з України, попередили про брак житла в Ірландії. "Вони знають про доступні варіанти, і повинні вирішити, куди краще піти", — додала жінка.
Незабаром спеціальні намети для біженців встановлять на території кампусу Citywest в Дубліні. Конференц-центр в Сітівесті, що відкрився в березні як центр обробки інформації для українців, теж перевантажений: десятки прибувають сплять на стільцях.
В цей час в країні фактично закінчилися варіанти розміщення, що призвело до величезної перевантаження кампуса, і установка наметів розглядається як короткострокове рішення", — пишуть в Irish Examiner.
Фото: Проблема виникла не тільки для українців: в аеропорту розмістилися і ті, хто їде з інших країн (Getty Images)
Урядові установи також намагаються знайти інші тимчасові центри, де можна було б обробляти заявки прибуваючих і розміщувати їх десь до тих пір, поки не будуть знайдені довгострокові варіанти житла.
Також в країні відкриють наметове містечко в графстві Міт: його побудували ще в березні минулого року на випадок непередбачених обставин. Хоча конференц-центр Citywest спочатку відкрили для українців, там зараз багато тих, хто прибуває з інших країн і просить притулку в рамках системи міжнародної служби захисту (IPS).
Деякі пояснюють проблему тим, що по всій Європі збільшилася кількість заявників, які підпадають під міжнародну систему захисту. Карантин через пандемію скасували, і вони стали подавати більше прохань про притулок.
Одне джерело сказало, що українців хочуть приймати набагато охочіше, ніж біженців з інших країн.
"Біженці з України — це в основному жінки та діти, в той час як люди з інших країн — самотні чоловіки", — сказав співрозмовник.
Чиновники запевняють, що проблема з часом вирішиться — у міру того, як будуть відкривати тимчасові місця розміщення і будуть шукати біженцям нове постійне житло.
Нагадаємо, українців попереджають про умови в таборах Норвегії.
Також у Шотландії призупинять підтримку біженців з України: названо причину.