Маски и двухъярусные кровати. Как живут украинцы в берлинском аэропорту Тегель

Прием беженцев в бывшем аэропорту Тегеля в Берлине продолжат и в 2024 году. Сейчас там обустроено временное жилье в терминалах и палатках на взлетном поле.

В настоящее время занято более половины мест, но планируется расширить зоны досуга. В каких условиях живут украинцы в этом пункте приема, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Убежище в Берлине уже получили 85 тысяч беженцев из Украины. Поскольку свободного социального жилья практически не осталось, власти планируют создать 10 тысяч дополнительных мест во временном жилье: лагерях и палатках, включая взлетную полосу бывшего аэропорта Тегель.

Бежавших от войны размещают в терминале С и временных зданиях перед ним. В общей сложности на локации обустроены места для 4500 беженцев, хотя остаются проживать 2800 человек, среди которых 1600 детей. Территория охраняется, жители пользуются автобусом-шаттлом.

Недавно мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что центр продолжит работу и в 2024 году. В настоящее время власти работают над деталями плана, но известно, что для образования и досуга детей хотят организовывать больше мероприятий.

Как заявила представительница берлинских властей по социальным вопросам и интеграции Катя Киппинг, Госуправление по делам беженцев (LAF) не в состоянии быстро справиться с чрезвычайно резким ростом числа беженцев. Поэтому во временном жилье люди остаются дольше планируемого. Некоторые живут месяцами.

Фото: Обеденная зона для беженцев (gettyimages.com)

В Тегеле для украинцев созданы следующие условия:

в больших палатках на взлетной полосе двухъярусные кровати разделены перегородками (в одной локации по 400 человек);

в терминалах размещают новоприбывших с чемоданами для последующей регистрации;

в центре терминала есть зона для детей, сбоку расположены обеденные столы, в центрах предоставляют трехразовое питание.

В лагере есть проблема с большим количеством животных – ежедневно беженцы привозят с собой около 40 домашних любимцев, за которыми надо ухаживать. Также на территории лагеря украинцы вынуждены ходить в масках из-за большого скопления людей.

В центре с беженцами работают волонтеры и психологи. Кроме Тегеля, приют предоставляют во временных лагерях в нескольких землях.

Напомним, мы писали, как доехать в Германию из городов Польши.