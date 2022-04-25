RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маршрути пам'яті. Частину зруйнованих від війни об'єктів в Україні збережуть для історії

Фото: Постраждале від війни місто Ірпінь, Київська область (kyivmaps.com)
Автор: Катерина Гончарова

Профільні відомства працюють над меморіалізацією об'єктів після війни

Деякі зруйновані об'єкти в Україні залишать недоторканими, щоб зберегти пам'ять про те, що відбувалося тут під час війни. Очікується, що у майбутньому такі об'єкти увійдуть до маршрутів пам'яті.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Держтуризму Інтерфакс-Україна.

За словами очільниці відомства, зараз з ініціативи президента йде мова про меморіалізацію певних місць в Україні, щоб створити маршрути пам’яті.

"Всі дотичні до цього органи державної влади – Міністерство інфраструктури України та Міністерство культури та інформаційної політики України й ДАРТ – працюють над цим", — сказала вона.

Мар'яна Олеськів додала, що колеги з тревел-проекту Ukraїner поїхали в експедицію збирати історії, ідеолог і засновник "12 вартових" — проекту про відновлення українських замків та автор книг про Україну Лала Тарапакіна починає писати путівник.

Також мери міст та голови громад планують після війни розбудовувати свої міста і села таким чином, щоб залишити неторканими певні зруйновані об’єкти.

"Люди повинні пам’ятати, що тут відбувалося", — підкреслила голова ДАРТ.

За її словами, в країнах, які переживали подібне, після війни частка туристів тільки зростає.

"Питання сьогодні у тому, що саме ми хочемо донести людям, які приїдуть до нас після завершення військових дій. І от ці сенси ми повинні вибудувати спільно з усіма органами державної влади, всіма людьми, які так чи інакше дотичні до туризму і культури, а також з місцевими мешканцями.

Мар'яна Олеськів додала, що наразі потрібно буде зрозуміти, чого ми хочемо: залишити спогади про те, що відбулося, чи зробити нове місто без жодної згадки про це.

"І на мою особисту думку, і на думку людей, з якими я спілкувалася, важливо багато чого зберегти", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у Держтуризмі хочуть заборонити туроператорам з України співпрацювати з Росією та Білоруссю.

Також в Україні розробляють план відновлення туристичної галузі країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТуризмВійна Росії проти України