Мафія і злодії на мотоциклах. Чого чекати в Неаполі - одному з небезпечних міст Італії

Чи правда місто входить до числа найбільш кримінальних місць Європи

Про Неаполь часто відгукуються, як про страшне і кримінальне місто, часом навіть вішаючи на нього ярлик найбруднішого міста Європи. Про це можна прочитати в соцмережах, блогах і відгуках, після чого - злякатися і викреслити його з маршруту своєї подорожі.

Спеціально для TRAVEL РБК-Україна Марія Лохматова розбиралася, чи можна дійсно вважати Неаполь кримінальним містом і чого чекати тим, хто вирушає до цього міста.

Чи так небезпечна історична батьківщина піци, як про це говорять?

Неаполітанців вже не здивуєш ні новиною про пограбування, ні про викрадення орендованої машини. Але це трохи відлякує потенційного туриста. Мій інстинкт самозбереження виявився не сильнішим за інтерес до незвіданого, і поїздка відбулася.

Фото: Вид з вулкана Везувій (Марія Лохматова/для РБК-Україна)

У рейтингу міст Європи за криміногенною ситуацією, складеному сервісом Numbeo, Неаполь знаходиться на дев'ятому місці. Рейтинг міст за ступенем забрудненості він теж не очолює – стоїть восьмим у списку, відстаючи від українського міста Дніпро на дві позиції. Так що, якщо вірити цим даним, все не так вже й погано.

І все-таки чи можна спокійно погуляти вузенькими вуличками, побачити пам'ятки зі списку культурної спадщини ЮНЕСКО, піднятися на Везувій, пройтися по знищеним цим вулканом містам Помпеї і Геркуланум і після всього цього цілим повернутися додому?

Спойлер: мені це вдалося.

Безпека на вулицях

Ми прилетіли в Міжнародний аеропорт Каподічіно пізно ввечері і встигли на останній автобус в місто, який відправлявся опівночі. Я була задоволена, але спокійна, і за першу годину перебування в місті ніякої небезпеки не помітила. Здивувала кількість графіті на стінах та сміття, розкиданого серед вулиці попри наявність урни зовсім поруч.

Фото: Вечірня вулиця Неаполя (Марія Лохматова/для РБК-Україна)

Дорогою від автобусної зупинки нам не зустрівся ніхто: місто спало, а темні похмурі вулиці не здавалися небезпечними, поки ми не заселилися в готель і не почули українську мову в холі. Це були туристи, які летіли з нами одним рейсом і не встигли на автобус з аеропорту, через що довелося йти до готелю пішки цілу годину. Дорога проходила через вокзал, де їм погрожував чоловік з ножем.

Дійсно, в районах аеропортів, вокзалів і портів у багатьох містах спостерігається підвищена концентрація недоброзичливців, і Неаполь – не виняток.

У таких місцях шахраї користуються неуважністю туриста, який тільки приїхав, але наявність холодної зброї, про яку говорили наші земляки, мене налякало і змусило зберігати пильність протягом всієї поїздки. В особливо небезпечних місцях не варто спілкуватися з незнайомцями, а за допомогою краще звертатися до поліцейських або інших людей у службовій формі. Їх тут, на щастя, багато.

Історичний центр – галасливий район, який неможливо обійти стороною. Там завжди великий потік туристів, і це приваблює кишенькових злодіїв. До слова, небезпечним з тієї ж причини вважається ще іспанський квартал, але нам пощастило благополучно там погуляти і нічого такого не помітити.

Фото: Замок Кастель-Нуово (Марія Лохматова/для РБК-Україна)

На площах, широких вулицях і біля неаполітанських пам'яток абсолютно безпечно. До слова, і сміття там теж не знайти. Найчастіше в таких місцях або неподалік від них чергує поліція – і аферисти, очевидно, вирушають "на полювання" по маленьких вуличках, які немов гілочками плетуться від великих. Звичайно, з відкритою сумкою ходити все одно не варто ніде.

У Неаполі безліч проблем з мігрантами, які приїхали в пошуках кращого життя. Нерідко на вулиці в кутку можна побачити сплячу людину. Вони будують собі цілі житла біля покинутих будівель і живуть там чи то сім'ями, чи то компаніями.

У туристичних місцях мігранти просять милостиню: іноді стоячи, іноді сидячи і навіть лежачи в саморобному ліжку. Прогулюючись галереэю Умберто, копіэю міланської галереї Віктора Емануїла, я бачила двох чоловіків, які облаштували собі спальне місце. Судячи з сумок з речами поруч, вони там і живуть, хоча виглядають досить охайно.

Фото: Біля галереї Умберто (Марія Лохматова/для РБК-Україна)

Злодії на мотоциклах можуть зірвати сумку

Під час пересування по узбіччю або тротуару краще не носити сумку з боку дороги, а тримати її ближче до стіни, тому що бандити на мотоциклах (шиппаторе – так їх називають) можуть просто її зірвати. З одним з таких шиппаторе довелося поборотися і нам.

Блукаючи колоритною вузькою вулицею в районі історичного центру, я дивилася на маршрут, збудований навігатором в той час, як повз проїжджаючий мотоцикліст просто схопив мій телефон і безуспішно спробував його вирвати. Добре, що я вчасно почула звук мотора і тримала телефон міцно.

З цього можна зробити висновок: не варто ходити у таких місцях в навушниках з гучною музикою, щоб чути шиппаторе, які наближаються. Так само потрібно мати на увазі, що вирвати він може не тільки сумку або телефон, а й сережки з вух.

Фото: Вулиця Неаполя (Марія Лохматова/для РБК-Україна)

Втрата документів та грошей

Цінні речі краще залишати вдома, а гроші розподілити по різних кишенях, в тому числі і внутрішніх – тоді ви не залишитеся без нічого, навіть якщо вкрадуть сумку або обчистять один з кишень. Бажано мати копію документів або електронний їх варіант, щоб в разі втрати звернутися в поліцейську дільницю і отримати довідку про втрату паспорта, з якої в посольстві видадуть тимчасовий документ і проблем з поверненням додому не виникне.

Подібні заяви надходять в поліцію щодня, тому вона навряд чи знайде ваші загублені речі. Хіба що тільки документи, якщо злодій їх викине десь неподалік від місця злочину.

Фото: Човновий причал (Марія Лохматова/для РБК-Україна)

Неаполітанська мафія

Під час прогулянки районом Мерджелліна, одним з найбезпечніших і романтичних місць в Неаполі, нам вдалося трохи поспілкуватися з неаполітанської літньою парою і дізнатися про найбільш кримінальну частину міста. Скампія – район на околиці, який вважається найнебезпечнішим як для туристів, так і для місцевих. Інстинкт самозбереження все ж переміг, і бажання туди йти пропало.

Каморра – відома у всьому світі злочинна структура, яку можна порівняти з мафією. Про неї написана книга "Гоморра", за якою зняли однойменний фільм і навіть телесеріал. Вона має вплив на весь регіон і на соціальне життя Італії в цілому.

"Серце" каморри знаходиться саме в кварталі Скампія. Щоб туди потрапити (або не потрапити), потрібно знати, що це неподалік від станції метро Piscinola. До речі, Toledo вважається найкрасивішою станцією метрополітену у Європі, за версією Американського агентства новин CNN.

Фото: Станція метро Толедо (Марія Лохматова/для РБК-Україна)

"Ти права в Неаполі купував?". Пересування на авто

Досвіду оренди автомобіля в Неаполі у мене не було, але менеджер по роботі з гостями в готелі порадила користуватися тільки перевіреними сервісами. Якщо ви орендували машину або подорожуєте на своїй, не довіряйте місцевим нелегальним паркувальникам, які облюбували багато затребувані ділянки біля ресторанів і торгових центрів. У разі вашої відмови за оплату стоянки вони можуть пошкодити авто, не кажучи вже про пограбування.

Безпечніше користуватися платними стоянками, де видають чек. І так, правил дорожнього руху тут мало хто дотримується, а на півночі Італії на адресу водія-порушника можна почути: "ти права в Неаполі купував?".

Любов до Марадони та район Фуорігротта

У Неаполі любов до відомого тренера Дієго Марадони нескінченна, і її можна порівняти з культом. Він приніс славу команді "Наполі", вигравши в її складі обидва своїх титули чемпіона Італії.

Слід поважати місцеві традиції і уникати різких висловлювань про футболіста, оскілкьи це може викликати лють у місцевих. Як свідчить англійське прислів'я, "коли ти в Римі, роби як римляни".

Фото: Меморіал, відкритий біля муралу Марадони (Марія Лохматова/для РБК-Україна)

Район Фуорігротта, де знаходиться Стадіон "Дієго Армандо Марадона", вважається безпечним – там тихо і спокійно. Завжди, крім днів, коли проходить футбольний матч неаполітанського клубу. Перекривають багато доріг, але це пів біди.

Якщо "Наполі" програє матч, фанати починають розбірки, які закінчуються бійками і навіть арештами. Тому якщо захочете оселитися в цьому районі, краще заздалегідь перевірте, чи немає днями матчів.

Фото: Вулиця Неаполя (Марія Лохматова/для РБК-Україна)

Запобіжні заходи в закладах

В цілому Неаполь – старовинне місто з портовим колоритом. На набережній панує спокій, затишок і чистота. Люди гуляють, спілкуються і їдять багато піци – це ж її історична батьківщина, тому "Маргариту" тут знайти значно легше, ніж автобус у потрібному напрямку.

У закладах телефон і гаманець краще не залишати на столі. Навряд чи, звичайно, хтось зачепить ваші речі в елітному ресторані, але цілком ймовірно, що в невеликій таверні під час насолоди піцою ви можете не помітити, як з краю столу щось пропало.

Фото: Піца в кафе Неаполя(Марія Лохматова/для РБК-Україна)

Позитивний бік Неаполя

Так, Неаполь – не найбезпечніше місто. І так, тут дійсно брудно, і сміття не бентежить місцевих. Я сама бачила, як жінка допила пакет соку, стиснула його і кинула собі під ноги. Але це все не означає, що місто не гідне відвідування. Потрібно просто зберігати пильність і частіше піднімати голову вгору, розглядаючи місцеві краси – тоді й бруд під ногами не так помітний.

Наша поїздка наповнювалася не тільки страхом за свій гаманець, а й багатьма приємними моментами. Розповім на закуску трохи і про них, щоб вам не здавалося, що в Неаполі тільки злодії і бруд.

Фото: Вид на вулкан з набережної Неаполя (Марія Лохматова/для РБК-Україна)

Неаполь – одне з найдавніших міст. І, звичайно, в першу чергу воно портове – з кожного куточка віє морем, біля берега можна спостерігати за морськими судами, а на горизонті видно вулкан.

Фото: Кратер вулкана Везувій (Марія Лохматова/для РБК-Україна)

Взагалі в Неаполі є багато чого, гідного уваги: площа плебісциту з легендарною базилікою Сан-Франческо ді Паола, найстаріший в Європі театр Сан-Карло, фортеці і собори, музеї та замки. Чого тільки вартий Везувій – активний стратовулкан, і місто Помпеї, яке він знищив майже дві тисячі років тому.

Фото: Руїни давньоримського міста Помпеї (Марія Лохматова/для РБК-Україна)

Неаполітанці – доброзичливі і привітні. Далеко не всі говорять англійською, але намагаються допомогти хоча б жестами.

До речі, в деяких кав'ярнях можна знайти соспресо – це так званий підвішена (оплачена) кава: хтось купує одну кружку, а платить за дві. У кав'ярні стоїть коробочка з оплаченими чеками, де можна взяти один і, показавши його офіціантові, отримати порцію безкоштовно.

Фото: Підвішена кава в Неаполі (Марія Лохматова/для РБК-Україна)

Як і інші міста, Неаполь має свої плюси і мінуси. Попереджений – значить озброєний. Так що якщо знати свого ворога в обличчя і дотримуватися елементарних запобіжних заходів, то ніякої гостроти відчуттів у вас не буде, а подорож наповниться тими фарбами, якими ви самі захочете її наповнити.

Нагадаємо, ми писали, яка територія не належить жодній країні світу.