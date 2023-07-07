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Литва вводит проверки пассажиров на границах со странами ЕС: детали

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Пятница 07 июля 2023 12:32
Литва вводит проверки пассажиров на границах со странами ЕС: детали Фото: Пограничная служба Литвы (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Литва будет проверять всех пассажиров, которые будут въезжать через ее границы в ближайшие дни. Такие меры вводят в связи с проведением саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе.

Временный пограничный контроль будет действовать шесть дней, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Проверки на пограничных контрольно-пропускных пунктах начались с 8:00 7 июля и продлятся до 8:00 13 июля, отметили в МВД Литвы.

Пассажиров будут проверять в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги, в морских портах и на границе с Латвией и Польшей.

Каждого пассажира попросят показать проездной документ и документы на транспортное средство. Граждане ЕС смогут предъявить паспорта и удостоверения, а граждане из стран вне ЕС – паспорта и визы или другие документы, разрешающие въезд в Шенгенскую зону.

"В зависимости от ситуации и возможных угроз проверки будут проводиться выборочно на основе анализа рисков в любое время суток", – отметили в ведомстве.

Литовские власти заявили, что путешественники не испытают неудобств. Но в связи со тщательной проверкой документов каждый должен быть готов к более длительному времени ожидания.

Каждой стране Шенгенской зоны разрешено восстанавливать внутренний пограничный контроль, когда это необходимо для предотвращения нарушений внутренней безопасности.

Напомним, мы писали, что Финляндия вводит новые ограничения на въезд для россиян.

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