Самолетом из Румынии. Сколько стоят горящие туры в Египет в начале марта

Египет остается одним из самых популярных направлений отдыха на море среди украинцев. В марте полететь на курорты Красного моря можно по непривычно низким ценам.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит отдых в Египте в начале марта с вылетом из соседних стран.

Из каких стран украинцы летают в Египет

Украинцы возвращаются к привычке путешествовать, чтобы восстановиться и оздоровить детей. За границу путешествуют преимущественно женщины с детьми.

Спрос на авиатуры все больше растет и украинцы уже привыкли, что вылеты совершаются из соседних с Украиной аэропортов, отмечали ранее в туристической компании Join UP!.

Египет остается одним из самых популярных направлений вместе с Турцией. Египет выбирают благодаря удобной системе "все включено", туристы много времени проводят на территории гостиниц или в аквапарках.

Украинцы имеют возможность отправиться в Египет из следующих аэропортов:

Молдовы (Кишинев);

Польши (Жешув, Гданьск, Катовице, Познань, Варшава);

Румынии (Бухарест, Клуж-Напока, Яси, Сучава, Тимишоара).

Фото: Туристы на пляже в Египте (pixabay.com)

Сколько стоят туры в начале марта

Самые дешевые туры можно найти за несколько дней до вылета. Мы проверили стоимость путевок на 7 ночей на курортах Египта для двух человек со 2 марта.

На сайте misto.travel – в Шарм-эль-Шейхе в 3* отеле на третьей линии от моря неделя отдыха в формате "все включено" стоит от 575 долларов (22004 грн) с вылетом 2 марта. Такая же цена в 3* отеле с питанием "полупансион", который расположен в безветренной бухте с коралловым рифом. Оба варианта – с вылетом из Бухареста. В 4* отеле с питанием "все включено" и с аква-парком 7 ночей отдыха будут стоить от 646 долларов (24 709 грн).

В Хургаде недельный отдых с вылетом из Бухареста 2 марта стоит от 477 долларов (18 234 грн). За такую стоимость можно провести 7 ночей в 3* отеле с питанием "полупансион". С вылетом 9 марта в Хургаде можно отдохнуть от 624 долларов, в Шарм-эль-Шейхе – от 712 долларов.

На сайте Farvater тур в Шарм-эль-Шейх с вылетом из Варшавы 3 марта стоит от 541 доллара (20672 грн). За такие деньги можно отдохнуть неделю в 3* отеле с питанием "все включено". В 4* отеле в Хургаде с вылетом 3 марта из Бухареста 7 ночей отдыха будут стоить 665 долларов (26 274 грн). Из Кишинева туры с вылетом с 3 марта стоят от 30 тыс. грн (792 доллара) в 3* отеле с питанием "полупансион" в Шарм-эль-Шейхе.

В туристической компании "Поехали с нами" туры с вылетом из Варшавы 2 и 3 марта на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада стоят от 20,5 тыс. грн в отеле 3* с питанием "все включено". Тур с вылетом 5 марта в Хургаду стоит от 26,2 тыс. грн – проживание в 4* отеле с аквапарком и питанием "все включено".

Напомним, мы писали, куда и как путешествовали украинцы в 2023 году. в 2023 году путешествовали на 48% больше туристов, чем в 2022-м.

Также мы рассказывали,безопасно ли путешествовать в Египет. Туристам дали рекомендации.