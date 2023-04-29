Падение бронирований. Турция приходит в себя после землетрясений и ждет туристов

С приближением летнего сезона Турция приходит в себя после землетрясений, всколыхнувших страну. И все-таки надеется, что иностранные туристы приедут на отдых.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Middle-east-online.com.

С надеждой на сезон. Турция готовится к приезду туристов

Пострадавших от оставшихся без жилья катаклизмов в Турции расселяли в отелях. Происшествия нанесли непоправимые потери, унеся жизни более 50 00 человек и оставив сотни тысяч без крова.

Теперь местный бизнес ожидает, что важный для экономики туристический сектор постепенно восстановится.

Туризм в стране после масштабных подземных толчков восстанавливается медленно. Пока туристы не рискуют ехать в страну, и количество ночевок в гостиницах значительно снизилось.

"Землетрясение заставило туристов дважды подумать, прежде чем бронировать поездку в Турцию, главное место отдыха в Средиземноморье, – говорится в публикации.

По данным, собранным туристической компанией ForwardKeys, показатель пребывания на две или более ночи в Стамбуле упал уже на 31%.

Фото: В Турции надеются, что с наступлением сезона в страну приедут многие туристы (unsplash.com)

"После месяцев отличных показателей, когда страна была лидером в возобновлении путешествий в Европе после пандемии COVID, международный туризм в Турции явно падает", – сказал Оливье Понти, вице-президент ForwardKeys по анализу.

До землетрясения официальные лица надеялись, что год будет удачным благодаря всплеску туристов в прошлом году, когда пандемия утихла. В 2022 году количество иностранных туристов в Турции выросло на 80% до 44,56 млн человек в 2022 году. Хотя это все еще поменьше рекордных 45,06 млн в 2019-м.

"Этот год начался успешно с точки зрения количества бронирований, но после землетрясения все изменилось. Сейчас количество бронирований немного восстановилось, но не достигло прошлых темпов", – сказал глава немецко-швейцарского туроператора Bentour Reisen Кадир Угур, специализирующийся на путешествиях в Турцию.

Ни один прибрежный курорт не пострадал

Туризм составляет около 10% ВВП Турции, а около 1,7 миллиона человек работали в сфере размещения и питания в 2022 году – это примерно 5% общей занятости в стране.

Как оказалось, предстоящие выборы, запланированные на 14 мая, также влияют на туризм. Многие туристы боятся провокаций, потому тоже не слишком активно бронируют отдых в Турции на эти даты.

"В апреле количество бронирований возобновилось, но в мае гостей ожидается мало, особенно в первые две недели месяца", – сказал Али Кирли, глава комиссии по туризму Мармариса, популярного курорта на побережье Эгейского моря.

Поскольку эпицентр землетрясения находился в юго-восточной части страны, ни один прибрежный курорт не пострадал.

Фото: Несмотря на то, что землетрясения были в юго-восточной части Турции, в Стамбуле туристов тоже стало меньше (unsplash.com)

Согласно данным провинции Анталия, в марте туда прибыло на 54% иностранных туристов больше, чем за тот же период в прошлом году.

Учитывая достаточно благоприятные цифры, Турция ожидает получить 56 миллиардов долларов доходов от туризма в этом году. Там надеюсь, что в страну среди других туристов приедут многие из Британии. Их могут привлечь низкие цены на отдых.

"Обесценивание турецкой лиры и изменения курса валют – одни из факторов, которые делают Турцию привлекательной для европейцев", – сказал Кирли.

Напомним, Турция может недосчитаться половины российских туристов в новом сезоне из-за нехватки самолетов, которые могут выполнять рейсы из России.

Также венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air вводит услугу подписки на билеты. Это позволит бронировать поездки по фиксированной цене в течение 6 месяцев.

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