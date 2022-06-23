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Лайнер вперше пройшов під новим мостом у Хорватії. Чим він унікальний

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Четвер 23 червня 2022 16:01
Лайнер вперше пройшов під новим мостом у Хорватії. Чим він унікальний Фото: Лайнер пройшов під Пелєшацьким мостом (facebook.com/TopOfCroatia)
Автор: Катерина Гончарова

Пелєшацький міст з'єднав Дубровник і материкову частину країни

Перший круїзний лайнер пройшов під Пелєшацьким мостом у Хорватії. Міст з'єднав регіон Дубровник-Неретва з материковою частиною країни.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Балканський оглядач".

Уточнюється, що круїзний лайнер Bolette з Капітаном з Дубровника став першим кораблем, що пройшов під новозбудованим Хорватією Пелєшацьким мостом до затоки біля міста Неум (Боснія і Герцеговина).

Найбільший лайнер біля берегів Боснії. Туристи побачать Мостар і Сараєво

"Лайнер Bolette пройшов сюди під час круїзу з Багамських островів. Довжина лайнера становить трохи понад 237 метрів, ширина – 32,5 метра. Повітряна осадка або висота від води до найвищої точки на кораблі становить 48,1 метра, дозволена висота проходу під Пелєшацьким мостом – 55 метрів", — пише видання.

На лайнері — 12 палуб, він вміщує 1380 пасажирів. Це найбільший лайнер, який коли-небудь ставав на якір у єдиного міста Боснії і Герцеговини на Адріатичному узбережжі.

Лайнер вперше пройшов під новим мостом у Хорватії. Чим він унікальний

Лайнер вперше пройшов під новим мостом у Хорватії. Чим він унікальний

Фото: Довжина лайнера становить більше 237 метрів, ширина 32,5 метра (facebook.com/ploce.com.hr, facebook.com/metkovicnet)

Поки лайнер стоятиме біля берегів, кільком сотням пасажирів організують туристичну подорож по Боснії і Герцеговині. Вони побувають в Міжгор'є, побачать водоспад Кравіца а також Мостар і Сараєво.

Вирішить складну проблему. Чим цікавий Пелєшацкий міст

У Хорватії очікують, що міст Пелєшац вирішить одну з найскладніших проблем регіону Дубровник-Неретва, з'єднавши його з основною частиною країни. Найближчим часом міст введуть в експлуатацію.

До цього дорога до Дубровника з іншої частини Хорватії пролягала через територію Боснії і Герцеговини, місто Неум єдиний морський курорт Боснії і Герцеговини.

Дубровник-Неретва вважається наймальовничішим округом Хорватії з його столицею Дубровником. Тут знаходяться й інші важливі міста Плоче, Меткович, Корчула і Опузень, а також мальовничі острови.

Лайнер вперше пройшов під новим мостом у Хорватії. Чим він унікальний

Фото: Розташування Пелєшацького мосту (wikipedia.org)

Лайнер вперше пройшов під новим мостом у Хорватії. Чим він унікальний

Лайнер вперше пройшов під новим мостом у Хорватії. Чим він унікальний

Фото: Процес будівництва моста (wikipedia.org)

Через міст виникали суперечки між країнами

Пелєшацький міст почали зводити у 2007 році. Через це між Боснією і Хорватією не раз виникали суперечки. Річ у тому, що міст дозволить Хорватії обійти Боснію і з'єднати її з півостровом Пелешац.

Він з'єднав материкову частину Хорватії з популярним туристичним регіоном таким чином, що можна буде уникнути перетину території Боснії в коридорі Неум.

На тлі політичних суперечок і фінансових труднощів будівництво моста у 2012 році зупинили, але потім відновили — кошти на це виділив Європейський Союз.

Відео: Види на новий міст з дрона (youtube.com/Lankosher)

Нагадаємо, у Чехії відкрили найбільший підвісний міст у світі.

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