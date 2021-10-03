ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Тури під запит. Чому караїнці не купують путівок до колоритної острівної країни

Новость на русском →
Неділя 03 жовтня 2021 07:55
Тури під запит. Чому караїнці не купують путівок до колоритної острівної країни Фото: Туристичні локації Куби (unsplash.com/persnickety-prints)
Автор: Оксана Місніченко, Катерина Гончарова

З листопада Куба скасовує обов'язкову самоізоляцію для прибуваючих туристів

Куба почала поетапний процес відновлення туризму в кінці вересня, коли були зняті обмеження на відвідування ресторанів, торгових центрів і пляжів в районах з низьким рівнем передачі COVID.

За даними Reuters.com, кубинський уряд послаблює правила щодо самоізоляції, готуючись до високого туристичного сезону: офіційні особи оголошують про додаткові рейси на острів і спрощені правила, щоб зацікавити іноземних мандрівників.

Які правила в'їзду змінять

Зараз всі без винятку туристи після прибуття в країну проходять обов'язковий карантин, але в листопаді цю вимогу повинні скасувати. З 15 листопада карибська країна почне приймати сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 для прибуваючих мандрівників замість раніше обов'язкового негативного ПЛР-тесту, повідомляє Reuters.

Кубинський уряд відібрав 533 підприємства, яким буде дозволено відкритися для обслуговування, в тому числі 315 ресторанів. Країна також працює з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), щоб розпочати процес оцінки стану рівня захворюваності з метою подальшого офіційного визнання своїх вакцин.

Тури під запит. Чому караїнці не купують путівок до колоритної острівної країни

Фото: На Кубі готуються спростити правила для туристів (unsplash.com/xh_s)

Санкції та брак ліків проти COVID

В цей час Куба стикається з нестачею ліків, скороченням допомоги з Венесуели, посиленням санкцій США, введених ще десятиліття тому, і істотним скороченням доходів від туризму, пише Reuters.

Раніше в цьому місяці офіційні особи Міністерства охорони здоров'я країни прогнозували, що "понад 90% всього населення завершать вакцинацію" до листопада. Також санітарно-гігієнічні протоколи будуть пом'якшені для мандрівників по прибуттю, а нові правила будуть зосереджені на "спостереженні за пацієнтами з симптомами, а також на вимірюванні температури" в публічних місцях.

Згідно з даними Our World Data, станом на 2 жовтня вакцинацію від COVID на Кубі пройшли 44,4% населення країни.

Тури під запит. Чому караїнці не купують путівок до колоритної острівної країниФото: Гавана, Куба (unsplash.com/spencer-everett)

Чи можна летіти на Кубу з України сьогодні

За даними сайту українського МЗС, в'їзд на Кубу з України на цей момент не заборонений. Для в'їзду необхідний ПЛР-тест - його треба зробити не більше ніж за 72 години до прибуття, а також страховий поліс, що покриває витрати на лікування від COVID-19.

Втім, по прильоту на Кубу поки вимагають пройти 7-денний карантин в одній зі спеціально підготовлених готелів, також треба здавати ПЛР-тести.

Тури під запит. Чому караїнці не купують путівок до колоритної острівної країни

Фото: З листопада вимогу самоізоляції для туристів буде скасовано (unsplash.com/stephan-valentin)

"Сьогодні всі прибуваючі в обов'язковому порядку здають ПЛР-тест в аеропорту прильоту, після чого зобов'язуються перебувати на карантині в наступні 7 днів (5 днів, у разі прильоту в аеропорт Гавани або Сантьяго-де-Куба) в одному зі спеціально підготовлених для цього готелів, з подальшою здачею повторного ПЛР-тесту (ціна за проживання в таких готелях становить в середньому 350-1000 дол. США з людини)", - йдеться на сайті українського МЗС.

Починаючи з 15 листопада, вимога проходження карантину на Кубі скасовується. Замість цього для перетину кордону необхідними документами будуть: негативний результат ПЛР-тестування або сертифікат вакцинації. Як і раніше, потрібен буде страховий поліс, що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19.

Тури під запит. Чи є путівки на Кубу з Києва

У системах бронювання турів від українських туроператорів вибір путівок на Кубу - невеликий.

У мережі турагентств "Поїхали з нами" тур в Гавану з Києва в середині жовтня на 8 ночей в 5* готель коштує 95 174 грн на двох без харчування.

Туроператор Anex Tour пропонує тур в Гавану на 7 ночей на середину жовтня в готель рівня 3 * за ціною від 78 340 грн зі сніданками, а в 5* готель в Гавані - за 95 174 гривні на двох з перельотом, але без харчування.

Відео: Віртуальна прогулянка Кубою (youtube.com/Audio Expanse)

Обмежений вибір турів у компаніях пояснюють тим, що попиту по цьому напрямку зараз практично немає. Водночас в туркомпаніях очікують, що з листопада бажаючих відвідати цю країну може стати більше.

"Все ж Куба - це далеко не масовий напрямок для нашого туриста. Швидше ексклюзивні тури під запит. До слова, ті тури, які сьогодні є в наявності у туркомпаній, просто присутні в системах бронювання, однак чартерних програм на Кубу поки немає, тому ці пропозиції можна назвати суто умовними", — зазначив один зі співрозмовників РБК-Україна.

Про те, що попиту на тури майже немає, каже і директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

"Після торішнього провалу програми Anex Tour турів туди поки ніхто не проводить. Куба у нас чомусь не "заходить". У деяких сусідніх країнах продається на "ура", але у нас - ні. Якийсь попит є, але в порівнянні з Домінікані та Мексикою він незначний", - зауважує експерт.

Нагадаємо, ми писали, як Маврикій став локацією для недорогого відпочинку.

Також пропонуємо почитати, чому жовтень - ідеальний період для подорожі в Афіни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куба
Відпочинок в Україні
Точки зору
Євген Смельчаков
Тепла вода в будь-який сезон. Де на Азовському морі шукати цілорічні курорти для комфортного відпочинку
Євген Смельчаков
журналіст, туристичний експерт
Юрій Трегубенко
Буяння фарб та яскраві раження: найкращі локації в Україні для легких водних походів восени
Юрій Трегубенко
рафтинг-гід
Андрій Тичина
Музеї без бар'єрів. Куди вирушити в інклюзивний тур: найцікавіші локації в Україні
Андрій Тичина
журналіст, мандрівник, керівник клубу "НавколоUA"
Ганна Дубовська
Вражаючі зміни. Як Маріуполь перетворюється на популярне туристичне місто
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Всі точки зору