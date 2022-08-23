На крилах по Дністру. Між містами на Одещині запустили легендарний теплохід

Водний транспорт компенсує людям пошкоджений окупантами міст у Затоці

Туристичного сезону на півдні України цього року не відбулося. Через постійну загрозу обстрілів з боку окупанта та мінну загрозу в морі заборонено купатися. Транспортні маршрути, які відкриваються у південній частині нашої країни, передбачені для транспортування не так туристів, як в першу чергу для зручності місцевих.

На жаль, альтернативні маршрути доводиться запускати через масштабні руйнування, які завдала Росія. Зокрема, В Одеській області запустили пасажирський теплохід через Дністровський лиман, міст через який зруйнували окупанти.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови Білгорода-Дністровського Віталія Граждана.

Фото: Теплохід Полісся-1 підходить прямо до фортеці у Білгороді-Дністровському (Олександр Мальон)

По Дністру на теплоході. До Овідіополя за півгодини

Новий вид транспорту має поліпшити сполучення між Білгородом-Дністровським та іншими пунктами, яке значно ускладнилось після численних ракетних ударів по мосту в Затоці.

Цього року такий маршрут запустили не заради туризму, а через гостру транспортну потребу: теплохід працює на цьому маршруті, щоб люди могли добратися в інше місто.

Фото: Маршрут руху теплохода з Білгорода-Дністровського до Овідіополя (скриншот з сайту google.com)

За словами міського голови, відправлення пасажирського судна здійснюється щодня з Причалу №1 Білгорода-Дністровського з 7.00 відповідно до розкладу. Вартість квитка складає 100 гривень. Час у дорозі займає близько півгодини. Маршрут працює з 10 серпня.

Український мандрівник і фотограф Олександр Мальон поїхав на Одещину і скористався пасажирським судном, щоб дістатися з одного пункту до іншого.

Фото: Ранок у Овідіополі. Теплохід чекає пасажирів (Олександр Мальон)

Фото: На пристані у Овідіополі (Олександр Мальон)

Фото: На крилах по Дністру (Олександр Мальон)

"Друзі надіслали новину про запуск маршруту, я одразу загорівся. Я фанат крилатих теплоходів з дитинства. Тому такий шанс не упускаю. Тим паче зараз, коли всім так потрібні позитивні емоції. Власне протягом останніх семи років не було жодного літа, щоб я не катався 'на крилах'. В радянські часи вони були всюди, а зараз заради улюбленого відчуття просто треба поїхати на південь", — розповідає Олександр РБК-Україна.

Він сподівається, що маршрут буде працювати до кінця сезону навігації.

Фото: Маршрут теплохода Дністровським лиманом (Олександр Мальон)

"Із того, що я бачив - на ранкові рейси є попит. Можливо, згодом скоректують розклад з огляду на те, яким буде пасажиропотік", - каже мандрівник. І додає, що для такої мандрівки потрібно узяти з собою паспорт, який можуть перевіряти.

Від Канева до Сухолуччя. Чим відомий крилатий теплохід Полісся-1

Теплохід "Полісся" призначено для швидкісних пасажирських перевезень протяжністю до 400 кілометрів малими річками та водосховищами класу "Р". Конструкція судна дозволяє висаджувати пасажирів навіть на необладнаний берег.

"На крилах по Дністру. Заряд оптимізму та віри у майбутнє. Так можна описати почуття, які лишились після останньої мандрівки. Хто у головній ролі на цьому маршруті? Так, той самий крилатий теплохід Полісся-1, який у свій час катав нас до Канева, Межигір'я, Трахтемирова, Сухолуччя. Пізніше працював на півдні. Востаннє ми бачились три роки назад у Херсоні. Для багатьох з нас П1 дійсно став рідним", - пише на своїй сторінці у Facebook Олександр Мальон.

Фото: Перед обіднім рейсом (Олександр Мальон)

Фото: "Серце" Полісся-1 (Олександр Мальон)

Фото: У рубці теплохода (Олександр Мальон)

За його словами, російське вторгнення завадило його планам відвідати Білгород-Дністровський у березні.

"Але ось, два дні тому, я буквально прилетів під саму фортецю Аккерман. Цей маршрут має неймовірний туристичний потенціал. Сподіваюсь, після перемоги він збиратиме величезні групи. Щира подяка усім, хто організував це сполучення, а команді теплохода — за теплий прийом та комфорт на борту", — підкреслив він.

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