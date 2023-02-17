В страны ЕС. Как получить бесплатные билеты на самолеты из Молдовы

Украинцы, приехавшие в Молдову после 24 февраля 2022 года, могут воспользоваться программой бесплатного перелета в одну из стран ЕС, чтобы получить там убежище от войны.

Как принять участие в этой программе, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.

В какие страны можно полететь по программе для беженцев

Украинцы, прибывшие в Молдову после 24 февраля 2022 года, имеют возможность бесплатно полететь в одну из стран Европы по программе EU+ Air Transfers, которую координирует Международная организация по миграции, УВКБ ООН и правительство Молдовы.

Участие в программе авиаперевозок от Евросоюза могут принимать беженцы, члены семьи которых находятся в странах ЕС, или уязвимые лица с особыми потребностями, которые бегут из Украины из-за войны войны.

Рейсы планируются по запросу, поэтому нужно предварительно подать заявку. Участники программы могут полететь регулярным или чартерным рейсом. Ранее украинцам уже организовывали рейсы в Австрию, Францию, Германию, Италию, Ирландию, Латвию, Лихтенштейн, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Испанию и Швейцарию.

К слову, в программу входят европейские страны, предоставляющие бесплатный перелет, проживание, направление на социальные и юридические услуги по прибытию в Европу.

Самый простой способ зарегистрироваться в программе – заполнить онлайн форму предварительной регистрации (доступны украинский, русский, английский и румынский языки). Также можно попросить зарегистрироваться в программе EU+Air Transfer в ближайшем регистрационном центре для беженцев.

Фото: Украинцы в Молдове (facebook.com/UAEmbMD)

Лететь могут не все: на кого распространяется действие программы

Бесплатные авиабилеты по программе EU+ Air Transfers могут получить украинские беженцы, если они относятся к одной из категорий:

имеют родственников в странах Евросоюза и нуждаются в помощи для воссоединения;

лица с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

одинокие родители с тремя или более детьми;

беременные;

пожилые люди в группе риска.

Для того чтобы зарегистрироваться на участие в программе бесплатного перелета, нужно иметь хотя бы один из документов:

загранпаспорт;

"внутренний" паспорт;

документ о предоставлении убежища в Молдове:

документ о постоянном месте жительства в Украине.

Лицам, нуждающимся в медицинском сопровождении или инвалидной коляске, окажут необходимую поддержку.

Фото: Для регистрации нужно иметь проездной документ (gettyimages.com)

Как зарегистрироваться на бесплатный перелет

Зарегистрироваться для участия в программе EU+ Air Transfers можно одним из способов:

заполнить анкету;

обратиться в центр регистрации;

позвонить на "зеленую линию" помощи беженцам по телефону Refugee Response: 0 800-800-11.

После регистрации позвонят для уточнения информации или пригласят на личное собеседование. А данные передадут в выбранную страну для получения разрешения на въезд.

Если нужно воссоединиться с родственниками в стране, которой нет в списке, можно обратиться в команду EU+Air Transfer по телефонам: +373-699-98-418 или +373-699-98-419. Также можно написать по адресу: mdacheutransfer@unhcr.org.

На сайте программы отмечается, что перелет абсолютно бесплатный. Выбрать дату вылета невозможно – полет будет назначен после того, как страна сообщит о готовности места, где будет проживать беженец. Обычно от регистрации до вылета проходит 3 недели.

Напомним, мы писали, что происходит с программой CUAET в феврале 2023 года.

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