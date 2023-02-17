В страны ЕС. Как получить бесплатные билеты на самолеты из Молдовы

Украинцы, приехавшие в Молдову после 24 февраля 2022 года, могут воспользоваться программой бесплатного перелета в одну из стран ЕС, чтобы получить там убежище от войны.
Как принять участие в этой программе, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.
Украинцы, прибывшие в Молдову после 24 февраля 2022 года, имеют возможность бесплатно полететь в одну из стран Европы по программе EU+ Air Transfers, которую координирует Международная организация по миграции, УВКБ ООН и правительство Молдовы.
Участие в программе авиаперевозок от Евросоюза могут принимать беженцы, члены семьи которых находятся в странах ЕС, или уязвимые лица с особыми потребностями, которые бегут из Украины из-за войны войны.
Рейсы планируются по запросу, поэтому нужно предварительно подать заявку. Участники программы могут полететь регулярным или чартерным рейсом. Ранее украинцам уже организовывали рейсы в Австрию, Францию, Германию, Италию, Ирландию, Латвию, Лихтенштейн, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Испанию и Швейцарию.
К слову, в программу входят европейские страны, предоставляющие бесплатный перелет, проживание, направление на социальные и юридические услуги по прибытию в Европу.
Самый простой способ зарегистрироваться в программе – заполнить онлайн форму предварительной регистрации (доступны украинский, русский, английский и румынский языки). Также можно попросить зарегистрироваться в программе EU+Air Transfer в ближайшем регистрационном центре для беженцев.
Фото: Украинцы в Молдове (facebook.com/UAEmbMD)
Бесплатные авиабилеты по программе EU+ Air Transfers могут получить украинские беженцы, если они относятся к одной из категорий:
Для того чтобы зарегистрироваться на участие в программе бесплатного перелета, нужно иметь хотя бы один из документов:
Лицам, нуждающимся в медицинском сопровождении или инвалидной коляске, окажут необходимую поддержку.
Зарегистрироваться для участия в программе EU+ Air Transfers можно одним из способов:
После регистрации позвонят для уточнения информации или пригласят на личное собеседование. А данные передадут в выбранную страну для получения разрешения на въезд.
Если нужно воссоединиться с родственниками в стране, которой нет в списке, можно обратиться в команду EU+Air Transfer по телефонам: +373-699-98-418 или +373-699-98-419. Также можно написать по адресу: mdacheutransfer@unhcr.org.
На сайте программы отмечается, что перелет абсолютно бесплатный. Выбрать дату вылета невозможно – полет будет назначен после того, как страна сообщит о готовности места, где будет проживать беженец. Обычно от регистрации до вылета проходит 3 недели.
Напомним, мы писали, что происходит с программой CUAET в феврале 2023 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.