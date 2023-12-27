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Лучше избегать. Топ-10 аэропортов, которые вызывают наибольший стресс у пассажиров

Среда 27 декабря 2023 15:07
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Лучше избегать. Топ-10 аэропортов, которые вызывают наибольший стресс у пассажиров Фото: Аэропорт Гатвик в Лондоне (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Путешествия самолетом в 2023 году были непростыми из-за забастовок, сбоев в работе систем и погодных условий. Несмотря на это, многие туристы планируют перелеты на зимние праздники, когда пассажиропоток достигает пика.

Какие аэропорты названы наиболее стрессовыми для пассажиров, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.com.

Исследование сайта VisaGuide.World определило рейтинг самых стрессовых аэропортов мира в декабре 2023 года. Опросили 1 642 авиапассажира из 53 стран, которые совершили не менее двух международных авиаперелетов в течение 2023 года.

Людей спрашивали, какие аспекты авиаперелетов вызывают у них самый большой стресс. Оказалось, что это множество пассажиров, огромные аэропорты, в которых часто трудно ориентироваться, частота задержек рейсов и удаленность от центра города.

По этим критериям наиболее стрессовым оказался лондонский Гатвик. У него один из самых высоких показателей плотности пассажиров на площадь здания. Процент задержек – второй по величине в первой десятке, а расстояние от центра города наибольшее – 43 км.

На втором месте – аэропорт Стамбула в Турции. Он наиболее загружен в Европе: в 2022 году там обслужили 64 млн пассажиров. Путешественники утверждают, что часто сталкиваются с трудностями при перемещении по аэропорту из-за его огромных размеров – более 76 млн кв. м.

Лучше избегать. Топ-10 аэропортов, которые вызывают наибольший стресс у пассажировФото: Аэропорт Стамбула ( gettyimages.com )

На третьем месте – аэропорт Мюнхена. В 2022 году он принял 31 млн пассажиров. При этом размеры мюнхенского аэропорта в пять раз меньше стамбульского.

На четвертом месте антирейтинга международный аэропорт Денвера в США, а на пятом – британский хаб Хитроу, который является вторым по загруженности в Европе (61,6 млн пассажиров).

На шестом месте международный аэропорт Лос-Анджелеса, на седьмом – аэропорт Рим-Фьюмичино. Три последних места в десятке занимают американские международные аэропорты Даллас Форт-Верт, имени Джона Кеннеди и аэропорта О'Хара.

Напомним, мы писали, что пассажиропоток в аэропортах Европы стремительно растет. В некоторых аэропортах в этом году было даже больше пассажиров, чем в 2019 году.

Также мы рассказывали, что задержки авиарейсов в Европе увеличились в 5 раз по сравнению с прошлыми годами. Пропускная способность воздушного пространства Европы не успевает спросом.

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