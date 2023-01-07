Отказы достигли 95%. Украинцам стало сложнее получить визу в еще одну страну

Есть ряд стран, в которые украинцам очень сложно оформить визы. Одна из таких – Сингапур, и за последнее время получить визу туда стало еще труднее.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина сообщила специалист по оформлению виз Марина Казакова.

Раньше туристы при поездке на Бали очень часто специально брали транзитный перелет, чтобы посмотреть красоту Сингапура. До поры до времени вопросов с этой транзитной визой проблем не было, но сейчас количество отказов резко возросло.

"На данный момент по Сингапуру – очень большой процент отказов украинцам в визах. У меня есть данные компании-партнера, и по их статистике количество отказов достигает 95%. Есть категория украинцев, которая зимой традиционно едет на Бали, и вот они выбирают на пару дней опцию – остаться в Сингапуре. Но с такими тенденциями отказов я бы не рекомендовала этого делать", – отмечает она.

Впрочем, все же есть возможность усилить свой кейс и попасть в эти 5%. Шанс получить визу растет в разы, если вы усердно подготовились: проанализировали кейс, собрали необходимые документы, проконсультировались с экспертом.

Фото: Сингапур (unsplash.com)

Документы, необходимые для визы в Сингапур:

электронная анкета (любая ошибка в анкете – это минус один шанс);

загранпаспорт (срок окончания действия паспорта должен составлять не менее 6 месяцев на момент въезда в Сингапур, в паспорте должна быть пустая страница для визы);

бронь отеля/круиза;

билеты в Сингапур и обратно;

качественная цифровая цветная фотография.

Обратите внимание. Даже полученная виза в Сингапур не является гарантией въезда. Окончательное решение о допуске в страну всегда остается служащим миграции Сингапура на контрольно-пропускном пункте.

Республика Сингапур – город-государство, расположенное на островах Юго-Восточной Азии, отделенных от Малаккского полуострова Джохорским проливом. Состоит из острова Сингапур и 57 мелких островов. Площадь достигает 622 квадратных километров. Одноименная столица – Сингапур.

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