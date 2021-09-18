Вражаючі зміни. Блогер показала, як Маріуполь перетворюється на популярне туристичне місто

Блогер, мандрівниця і авторка Youtube-каналу "Непопсовая Ukraine" Ганна Дубовська в одній зі своїх недавніх мандрівок вирішила побувати у Маріуполі - місті, яке дуже мало людей в Україні вважають туристичним.

Але під час мандрівки автор переконалася у протилежному - місто стає все привабливішим для мандрівників. Як змінився Маріуполь за останні роки та що там варто побачити - у колонці Ганни для РБК-Україна.

Як Маріуполь стає туристичним містом

Хто сприймає Маріуполь як туристичне місто? Здається, мало хто. Але я поїхала туди саме з туристичною метою.

Річ у тім, що в цьому місті я бувала востаннє років 15 тому, а останнім часом "Місто Марії", як називають його місцеві, почало з’являтися в інфопросторі у зв’язку з різноманітними реконструкціями: то стару водонапірну вежу перетворили на культурно-туристичний центр, то оновили та переосмислили площу, парк, сквер, то до непізнаваності змінили старезний непоказний пірс тощо.

Ну, що сказати? Заінтригували. Річ у тім, що за мого останнього візиту, як я вже згадувала, років 15 тому, Маріуполь не викликав у мене жодних теплих почуттів, видався доволі нудним промисловим містом, де немає ні цікавинок, ні розваг, якщо не рахувати драмтеатру та краєзнавчого музею.

Він ніби застиг у радянській епосі, народ тільки й думав, як би перебратися в Донецьк, де життя в той час, порівняно з Маріуполем, кипіло.

Відео: Як змінився Маріуполь: площа Свободи, парки і пірс, дитячі майданчики, дороги, транспорт (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Відтоді багато сталося та змінилося. Навесні 2014-го Маріуполь був захоплений сепаратистами за підтримки російських бойовиків. Які, завершивши "справи" в Криму, перекинулися на Південний Схід України, сподіваючись створити так звану "Новоросію".

Але Маріуполю пощастило: він був звільнений у середині червня того ж року. У січні 2015-го місто постраждало від обстрілу бойовиків – у мікрорайоні "Східний" загинуло 29 осіб, майже сотня чоловік були поранені.

Про цю подію нагадує мурал "Мілана", який зображає дівчинку, чиє життя поламав цей обстріл: її мама загинула, прикривши доньку своїм тілом. Стінопис, створений 2018 року, ви побачите на 15-поверхівці за адресою проспект Миру, 101. Автор роботи – Саша Корбан.

Фото: Мурал Мілана (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

З тих пір місто дуже змінилося. І ніхто з маріупольців уже не мріє перебратися в Донецьк. Донецьк досі в окупації, а в Маріуполі вирує життя.

Чому грецькою мовою?

Заїжджаючи в Маріуполь з боку Бердянська, ви побачите дві стели: на одній слово "Маріуполь" написане українською, на іншій – грецькою. При чому тут греки?

Річ у тім, що Катерина Друга в кінці XVIII століття запросила греків з Криму на малозаселені землі Приазов’я, пообіцявши податкові пільги на 10 років.

Фото: Заїжджаючи в Маріуполь з боку Бердянська, ви побачите дві стели: на одній слово "Маріуполь" написане українською, на іншій – грецькою (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

До речі, якщо ви чули страшні речі про дорогу Маріуполь – Бердянськ, то це правда. До літа цього року вона була в жахливому стані, але за неї дуже серйозно взялися відразу на кількох відрізках, тож можна сподіватися на ідеальну трасу до кінця осені.

При в’їзді в Донецьку область вас зустріне інформаційний знак, який говорить про те, що ви в’їжджаєте в зону Операції об’єднаних сил (ООС). А по дорозі до Маріуполя вас двічі зупинять на блокпостах, щоб уточнити, куди та з якою метою ви прямуєте.

При в’їзді в Маріуполь відразу впадають в око ідеальні дороги та новенький брендований громадський транспорт. Коли я спитала в туристичному центрі, де старі автобуси та тролейбуси, мені відповіли, що їх спалили в травні 2014 року під час зіткнень між проросійськими сепаратистами та українською армією.

Площа зі смислом

У першу чергу раджу вам відвідати площу Свободи та Миру, реконструкцію якої завершили 2020 року. Тутешній світлодинамічний пішохідний фонтан увійшов у Книгу рекордів України як найбільший, його довжина 36 метрів.

По периметру площі стоять проєктори у вигляді голубів. Кожен символізує одну з 25 областей України, на крилах птахів зображено орнаменти, характерні для різних регіонів.

Фото: Реконструкцію площі Свободи завершили недавно - у 2020 році

Фото: Площа Свободи біля соціального офісу (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Проєкт освітлення площі отримав нагороду на міжнародному конкурсі світлового дизайну в Лос-Анджелесі – "Lighting Design Awards". Це не звичайне освітлення, а справжнє світлове шоу.

Також на площі є багатофункціональна конструкція, яка поєднує в собі трибуни та фуд-хол.

З площею з обох межують два сквери, вони теж реконструйовані, облаштовано сучасний дитячий майданчик.

Вашу увагу привернуть сучасні скульптури. Вони змістовно доповнюють площу Свободи та Миру: "Дзвін миру", "Протистояння", меморіал Воїнам-визволителям у вигляді герба України, вкритого дубовим листям, по якому тече вода, що символізує сльоза за загиблими за волю Маріуполя.

Фото: Сучасна скульптура "Дзвін миру" (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Місце з драматичною історією

Напевно, один з найголовніших центрів тяжіння Маріуполя – Драмтеатр. Рухаючись від площі Свободи та Миру проспектом Миру, ви вийдете саме на нього, він білою короною вінчає головну артерію міста.

Обійдіть театр ліворуч, ви натрапите на скляну піраміду – нею накрито фрагмент фундаменту церкви Марії Магдаліни. Це свідчення однієї з сумних сторінок історії Маріуполя. До приходу до влади більшовиків у місті було немало храмів, практично всі були стерті з лиця землі у 30-і роки, у Безбожну п’ятирічку.

Фото: Театральна Площа (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Під час реконструкцїї Театральної площі та Театрального скверу для демонстрації відкрили те, що залишилося від колись величної церкви.

Поруч ви побачите макет, який дає уявлення про її архітектуру. Храм Марії Магдаліни, побудований у кінці ХІХ століття, на початку 1930-х було знищено, на його місці 1960 року з’явився драмтеатр.

Фото: Макет храму Марії Магдаліни (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Фото: Фундамент Храму (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Театральний сквер раніше нічим не був примітний. За драмтеатром у десять рядів стояли лавки, на цьому благоустрій закінчувався. А тепер простір кардинально переосмислили: з’явився сухий фонтан, сучасні скульптури, незвичайний дитячий майданчик, у спеку працюють рамки з водяним туманом, віддалік від зон скупчення молоді поставили павільйон для шахістів, щоб їм не заважав галас. Тепер тут не припиняється рух, сюди приходять усі – від малюків до людей похилого віку.

І можу з упевненістю сказати, що центр Маріуполя виглядає набагато чистішим і доглянутішим за центр Києва.

Фото: Павільйон для шахістів у Театральному сквері (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Фото: Театральний сквер (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Фото: Фонтан у Театральному сквері (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Культурно-туристичний центр "Вежа": 157 сходинок до неба

Ви багато втратите, якщо не побуваєте в культурно-туристичному центрі "Вежа", створеному 2016 року в старій водонапірній вежі початку ХХ століття.

На першому поверсі розміщений туристичний центр, де можна не тільки купити сувеніри, а й дізнатися все про культурне життя міста.

Фото: Стару водонапірну вежу перетворили на культурно-туристичний центр (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

На другому поверсі функціонує коворкінг, на третьому – вільна бібліотека з буккросингом і виставковий простір, на четвертому поверсі ви зануритеся в минуле вежі, адже тут зберегли частину старої цистерни для зберігання води.

Також поверх використовують для лекцій, майстер-класів, музичних вечорів тощо.

Фото: Фрагмент цистерни всередині вежі (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

П’ятий поверх – чудове місце для фото з гвинтовими сходами та відпочинку перед останнім ривком – підйомом на оглядовий майданчик, з якого видно весь Маріуполь, на 360 градусів – нагорода за подолання 157 сходинок.

Звідси видно все: море, порт, драмтеатр і величезну промзону, яка не дасть вам забути, що Маріуполь – місто металургів і машинобудівників.

Фото: Краєвид з оглядового майданчика вежі (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Фото: У вежі (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Пішки до моря

І, звісно ж, Маріуполь – це море. Зовсім нещодавно отримав заслужену реконструкцію пірс.

Я його пам’ятаю бетонним гігантом з неоковирними металевими перилами. А тепер він просто красень! Нове покриття, лавки, урни для сміття, кіоски з їжею, кав’ярні – усе витримано в одній стилістиці.

Фото: Пірс нещодавно оновили (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Дуже приємно, що тепер можна релаксувати, милуватися морем, не повиснувши на перилах, а розташувавшись на лавочках. На пірсі вже багато людей, вони сидять на терасах кафе, фотографуються, просто дивляться на море, а деякі рибалять. Щоб дістатися пірсу, орієнтуйтеся на адресу - Приморський бульвар, 17.

Дехто здивується: у Маріуполі є море, але чому це не курорт? А ви пам’ятаєте краєвид з оглядового майданчика "Вежі"? Ота промзона від горизонту до горизонту і буде відповіддю на ваше запитання. За 15 років заводам-гігантам вдалося зменшити кількість шкідливих викидів удвічі, але цього мало.

Фото: На пірсі тепер багато людей, вони сидять на терасах кафе, фотографуються, просто дивляться на море, а деякі рибалять (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

До речі, на металургійний комбінат "Азовсталь" організують екскурсії, але якщо ви не маєте на це часу, просто проїдьтеся з правого берега на лівобережжя Маріуполя. Ваш шлях пролягатиме якраз крізь промзону, вона вражає своїми масштабами навіть без екскурсії.

Вже не депресивний район

Маріуполь ділиться річкою Кальміус і велетенською промзоною на дві частини, Лівобережний район, віддалений від центру, розташованого на правому березі, це наче відшиб.

Раніше, щоб культурно відпочити, треба було їхати в центр - близько години громадським транспортом. Але 2019 року парк "Веселка" реконструювали, теперь це центр тяжіння для мешканців лівого берега. Тішать око сучасне озеленення, дитячі та спортивні майданчики, кіоски зі стрит-фудом і кав’ярні.

Поруч 2020 року звели сучасну льодову арену "Mariupol Ice Center", а 2019-го Лівобережний район отримав новенький соціальний офіс "Мультицентр", де надають адміністративні, комунальні, соціальні та пенсійні послуги, працює РАЦС. Раніше тут був старий кінотеатр "Союз", який після пожежі довго стояв пусткою. Дуже цікаво, що було збережено радянський барельєф як частину історії.

Фото: Парк "Веселка" (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Маріуполь – приклад того, як з лимона можна зробити лимонад. Прифронтове місто не занепало, а стало "столицею" регіону. І столичний статус пішов йому на користь. Тут багато молоді, дітей, їм є де розважитися.

Реконструйовані площі, парки, пірс, чистота та гарні дороги зробили місто привабливим, сюди хочеться повертатися. І Маріуполь не зупиняється на досягнутому: зараз тривають роботи з реконструкції набережної. Проєкт масштабний, у кілька черг, повністю буде готовий за три-чотири роки.

15 років тому це місто не викликало в мене жодних почуттів, воно було старим і втомленим. Але зараз я в нього закохалася. Маріуполь помолодшав і погарнішав!

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