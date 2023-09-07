Как изменилось отношение украинцев к путешествиям во время войны: опрос

Украинцы продолжают путешествовать и поддерживать экономику страны во время войны. Только 21% людей избегают поездок из-за возможной опасности.

Почти половина людей путешествуют по Украине с туристической целью, свидетельствуют данные онлайн-опроса, сообщили TRAVEL РБК-Украина в Государственном агентстве развития туризма.

В масштабном опросе ГАРТ и проекта UNICEF U-Report Ukraine приняли участие 5 тысяч человек в возрасте от 14 до 34 лет.

С начала войны в туристических целях путешествовали по стране 45% опрошенных. Более четверти опрошенных (26%) ездили по регионам страны 1-2 раза, 12% – 3-5 раз. Более 5 раз путешествовали по Украине 7% участников опроса.

Отмечается, что отношение к путешествиям из-за полномасштабной войны у 23% украинцев не изменилось вообще. 21% отметили, что путешествуя они поддерживают экономику страны. Столько же опрошенных избегают любых поездок из-за возможной опасности.

Больше всего украинцы путешествуют летом. Такие поездки предпочитают 48% опрошенных. Весной путешествуют всего 4%, еще меньше осенью (3%) и зимой (2%).

Для большинства респондентов (56%) выбор сезона для путешествий зависит от отпуска или каникул. Погодные условия имеют значение для 22% опрошенных, столько ответили, что на выбор влияет цена.

Инфографика: Какой отдых выбирают украинцы (предоставлена РБК-Украина)

Более половины опрошенных (54%) предпочитают городской туризм и пешие прогулки. Экскурсии к историческим достопримечательностям и в музеи выбирают 28% украинцев. 23% посвящают свое время отдыху на пляже. Событийный туризм пользуется популярностью также у 23% респондентов. Чуть меньше – 22% – любят путешествовать по стране ради изучения гастрономических особенностей в регионах. Активный отдых выбирают 16%. Экотуризм любят 11% опрошенных. Рекреационный туризм предпочитают почти 9% украинцев.

Инфографика: Отношение к путешествиям (предоставлена РБК-Украина)

Внутренний туризм за время войны стал основой, благодаря которой держится туристическая отрасль страны в целом, отмечает глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

"Путешествия по Украине сегодня – это не только способ отдыха, но и средство физического восстановления и психологической разгрузки, как для наших защитников и их семей, так и для гражданских. А еще это способ поддержать экономику страны, которая сегодня работает исключительно на нашу оборону", –отметила глава ГАРТ.

Раньше мы рассказывали, как восстанавливается украинский туризм в 2023 году.

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