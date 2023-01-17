ua ru
Вт, 17 января News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как решить вопрос с имуществом в Украине, если вы уехали за границу: советы юриста

Новина українською →
Вторник 17 января 2023 12:45
Как решить вопрос с имуществом в Украине, если вы уехали за границу: советы юриста Фото: Прием в ЦНАПе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Многие украинцы с началом войны переехали за границу на неопределенное время. В это время в Украине у них могут появляться имущественные вопросы. К примеру, нужно оформить на себя жилье.

Можно ли это сделать дистанционно, и какие процедуры по недвижимости снова запустились после 24 февраля – РБК-Украина спросило специалиста.

Рынок недвижимости возобновился: какие процедуры снова разрешены

С началом войны в Украине Кабинет Министров Украины своим Постановлением №164 "Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения" еще в феврале фактически остановил рынок недвижимости в Украине, рассказывает РБК-Украина Наталья Назарко, юрист АО "Мисечко и Партнеры".

Такая ситуация продолжалась до апреля – до принятия Кабмином Постановления №480 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о деятельности нотариусов и функционировании единых и государственных реестров, держателем которых Министерство юстиции, в условиях военного положения". Этим документом снова запустили рынок недвижимости в Украине, но с определенными ограничениями.

“Начиная с апреля и по сегодняшний день ограничений становится все меньше. Другое дело, что рынок недвижимости далек от довоенных показателей”, – отмечает специалист.

Сегодня действуют лишь такие ограничения в отношении сделок с недвижимым имуществом:

  • запрещается нотариальное удостоверение договора по отчуждению недвижимого имущества до истечения одного месяца со дня государственной регистрации права собственности отчуждателя недвижимого имущества;
  • запрещается нотариальное удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества на основании доверенности, со дня выдачи которой прошло более одного месяца (более двух месяцев, если оно удостоверено консульским учреждением Украины за границей или в соответствии с законодательством иностранного государства); но разрешается при условии получения нотариусом заявления доверителя о подтверждении действия доверенности, подлинность подписи на которой заверена нотариусом, консульским учреждением Украины или в соответствии с законодательством иностранного государства.

Нужно ли ехать в Украину, чтобы решить вопрос с имуществом

Решить вопрос с недвижимым имуществом украинцы могут и дистанционно, если находятся за границей. Для этого нужно предоставить поручение (доверенность) человеку, который находится в Украине.

Такое поручение может быть выдано как в консульском учреждении, так и заверенное иностранным нотариусом.

Как решить вопрос с имуществом в Украине, если вы уехали за границу: советы юриста

Фото: Решить вопрос с имуществом можно из-за границы, оформив доверенность на человека в Украине (facebook.com/zhzh.info)

"Удостоверение доверенностей консульством за рубежом происходит в порядке и по правилам законодательства Украины. И, что важно, на украинском языке и не требует легализации (только внесение в государственный реестр доверенностей). Доверенности, удостоверяемые нотариусами иностранного государства, удостоверяют по законодательству иностранного государства и требуют перевода на украинский язык и легализации, в том числе путем проставления Апостиля”, – говорит собеседница.

Алгоритм действий такой:

  1. Записаться на прием в консульское учреждение для удостоверения доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом в Украине;
  2. После удостоверения такой доверенности прислать ее поверенному в Украину для дальнейшего внесения доверенности в реестр доверенностей;
  3. Поверенный на основании доверенности в течение двух месяцев имеет право заключить договор по отчуждению имущества, принадлежащего доверителю.

Напомним, переселенцы могут получить компенсацию за съемное жилье. С октября прошлого года сумму компенсаций увеличили.

Также для украинцев в Европе запустили специальное приложение "I'm Ukrainian", чтобы они могли поддерживать связь.

Читайте РБК-Украина в Google News
выезд за границу
Отдых в Украине
Мнения
Игорь Чудовский
Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает
Игорь Чудовский
управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры"
Виталий Сокуренко
Штрафы и сроки пребывания. Как заехать в Польшу на авто с украинской регистрацией
Виталий Сокуренко
адвокат адвокатского объединения Legal Strategy
Антон Тараненко
Год, все изменивший навсегда. Существует ли туризм в Украине во время войны
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Катерина Анищенко
Ребенок родился за границей? Регистрация, документы и возвращение домой
Катерина Анищенко
адвокат юридической компании "Riyako&Partners"
Все мнения