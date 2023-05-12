Как относятся жители Литвы к украинцам спустя год войны: опрос

В Литве исследовали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы и так как общество воспринимает помощь бежавшим от войны. Литовцы поддерживают помощь украинцам.

Опрос был проведен по заказу Департамента по делам национальных меньшинств, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lrt.lt.

Согласно данным исследования, более 40% жителей Литвы полностью согласны с утверждением, что страна должна принять как можно больше беженцев из Украины и помочь им.

"Литовское общество очень поддерживает нашу точку зрения о том, что мы должны принять больше беженцев из Украины", – заявила руководитель Департамента по делам национальных меньшинств Вида Монтвидайте.

Почти половина (43,8%) опрошенных литовцев отметили, что бежавшие от войны в Украине им ближе, чем беженцы из других стран.

"Это свидетельствует о понимании общего врага, нам вполне ясно, что если Украина не добьется успеха, то война может постучаться в дверь нашего региона. Поэтому есть огромная поддержка, давние исторические связи, общая угроза национальной безопасности", – объяснила чиновник результаты исследования.

Фото: Беженцы на митинге в Литве (gettyimages.com)

Большинство украинцев, принявших участие в опросе, также считают, что литовцы относятся к ним благосклонно. 87,6% украинцев отметили, что они не сталкивались с дискриминацией или оскорблениями по национальному или языковому признаку в Литве.

При этом наибольшими проблемами для украинцев являются: жилье (28,2%), языковой барьер (20,3%), трудоустройство (14,4%).

В ходе исследования было опрошено 1003 взрослых жителей Литвы и 202 беженца из Украины. Опрос с февраля по апрель проводила компания рыночных и социологических исследований Vilmorus.

Напомним, мы писали, что еще в одной стране ЕС продолжат поддержку украинцев.

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