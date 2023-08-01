Как в РФ получают двигатели и запчасти к западным самолетам: раскрыты схемы

Российская авиация – одна из самых пострадавших от санкций отраслей в РФ. Однако российские авиакомпании нашли пути получать часть комплектующих к самолетам западного производства.
Только в 2023 году в Россию ввезли авиационных запчастей на сумму 171 млн долларов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.
Закрытые данные таможенной статистики получило издание "Верстки". Расследование выявило, что четыре большие российские авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines, "Россия" и "Победа" в этом году завезли для своих самолетов западные комплектующие на сумму 110 млн долларов.
Российские авиаперевозчики покупали комплектующие западных производителей через Китай и ОАЭ. Но некоторые авиакомпании закупали детали не напрямую, а через посредников.
Часть запрещенных санкциями запчастей для западных самолетов в Россию завезла компания "Протектор", которая получала их с помощью фирм из ОАЭ и Таиланда. Эта компания поставила авиационные запчасти на сумму не менее 61 млн долларов. Компания ввезла шесть двигателей для американских и европейских самолетов Boeing 767, Boeing 737 и Airbus A320. Отправляли двигатели две компании из ОАЭ.
Напомним, мы писали, что в 2022 году самолеты в РФ выполнили тысячи рейсов с изношенными запчастями.
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