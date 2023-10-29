Как получить деньги на ремонт пострадавшего из-за войны жилья: алгоритм действий

Еще в мае 2023 года стартовала программа компенсации за поврежденное имущество. Уже многие люди, чье имущество получило повреждения из-за боевых действий, уже подали заявление на программу восстановления жилья "єВідновлення" и получили компенсацию на его ремонт.

Координатор безоплатной линии юридической помощи БФ "Право на захист" Надежда Коренева рассказывает для РБК-Украина, какой алгоритм действий нужно выполнить, чтобы получить деньги на ремонт пострадавшего из-за войны жилья.

Кто имеет право на компенсацию для ремонта жилья, пострадавшего из-за войны

Прежде всего следует отметить, что компенсацию на ремонт жилья в Украине предоставляют:

В случае повреждения недвижимого имущества, расположенного на территории Украины и поврежденного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации после 24.02.2022 (т.е. после введения военного положения в Украине). А также могут быть восстановлены путем проведения текущего или капитального ремонта при условии, что такое недвижимое имущество не расположено на территориях, согласно "Перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией", утвержденного Минреинтеграции, на которых боевые действия не завершены на дату подачи заявления или на которых на дату подачи заявления не завершена временная оккупация.

Владельцам/совладельцам имущества – физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста или их законным представителям. При условии если жилье еще не было восстановлено или восстановлено частично.

Как получить деньги на ремонт: алгоритм действий

Постановление КМУ № 381 установило следующий порядок действий для получения компенсации за выполненный ремонт:

Владелец/совладелец или его законный представитель должен подать уведомление о поврежденном имуществе, если оно ранее не было подано (через приложение "Дия", ЦНАП или нотариуса) для внесения его в Реестр уничтоженного или поврежденного имущества. Проверить наличие имущества в Государственном реестре прав (самостоятельно через доступ к электронным услугам/портал Действие или у государственных/частных регистраторов, нотариусов). Подать заявление о получении компенсации через приложение "Дия", ЦНАП, УСЗН или нотариуса (на сегодняшний день такое заявление можно подать только через приложение "Дия"), в котором указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, номер счета (по стандарту IBAN) получателя компенсации для выплаты возмещения открытый в банке-партнере (в случае регистраций заявления через приложение "Дия" – программа предлагает по выбору банки-партнеры, через которых можно выбрать удобный для вас банк и открыть там специальный счет для последующего зачисления на него денежных средств на восстановление поврежденного имущества), сведения о проведенных частично или полностью ремонтных работах.

Фото: Отстройка частного дома для семьи в Иванкове (Getty Images)

В случае подачи заявления законным представителем следует указать данные о законном представителе и владельце объекта недвижимого имущества.

Дать согласие совладельцев объекта недвижимого имущества на получение компенсации заявителем (в случае общей собственности на объект недвижимого имущества), которое предоставляется по выбору заявителя: в электронной форме - на Портале "Дия", в бумажной форме, нотариально удостоверенной – комиссии. Указать отсутствие ограничений для получения компенсации.

Так, получателем компенсации не могут быть:

лица, к которым применены санкции;

лица, имеющие судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I "Преступления против основ национальной безопасности Украины" Особенной части Уголовного кодекса Украины (например, коллаборационная деятельность);

наследники лиц, определенных выше, в случае, когда имущество наследодателя было повреждено при его жизни.

Предоставить Выписку из информационно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости" информации о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством Украины. Подтвердить, что не была получена денежная или материальная помощь для проведения ремонтных работ, которая будет подлежать возмещению, от общественных или международных организаций, в частности, благотворительных, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. После подачи заявления о предоставлении компенсации ожидать звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы компенсации (срок рассмотрения заявления не должен превышать 30 календарных дней со дня его подачи).

Комиссия определяет объем повреждений, проводит в присутствии собственника/совладельца/законного представителя осмотр поврежденного имущества, чтобы установить объем разрушений, выполнения ремонтных работ, по результатам которого составляется акт; осуществляет фотофиксацию; заполняет чек-лист с учетом объемов повреждений недвижимого имущества.

Фото: Отстройка частного дома для семьи в Буче, улица Ивана Франко (Катерина Гончарова РБК-Украина)

Сколько денег можно получить на ремонтные работы

В зависимости от рассчитанной в чек-листе суммы компенсации ремонтные работы, необходимые для восстановления поврежденного объекта недвижимого имущества, делятся на:

ремонт категории А – рассчитанная сумма компенсации не превышает 200 тыс. гривен;

ремонт категории Б – рассчитанная сумма компенсации составляет:

* от 200 тысяч гривен до 350 тысяч гривен – для квартир (жилых помещений) в многоквартирном доме (в случае, когда места общего пользования не повреждены); или

* от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен – для одноквартирных домов, в частности обособленных жилых домов усадебного типа, сблокированных домов с отдельными квартирами, имеющими собственный вход с улицы, коттеджей и одноквартирных домов повышенной комфортности, домов усадебного типа, дачных и садовых.

Предусмотрена приоритетность рассмотрения заявлений о предоставлении компенсации. Приоритетное право на получение компенсации имеет:

участник боевых действий, лицо с инвалидностью в результате войны, лицо, определенное Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

лицо, призванное на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период и которому не предоставлен статус участника боевых действий;

лицо с инвалидностью I и II группы;

многодетная семья;

родители-воспитатели детского дома семейного типа;

приемные родители;

патронатные воспитатели;

лица из числа детей сирот и детей, лишенных родительской опеки;

опекуны/попечители.

Дождаться уведомления о вынесении решения комиссией. Получить денежную компенсацию и в течение 12 месяцев со дня получения компенсации для проведения ремонта категории А или 18 месяцев в случае проведения ремонта категории Б следует использовать на ремонтные работы, определенные в чек-листе.

Фото: Комиссия осматривает пострадавшее жилье, чтобы установить объем разрушений (Getty Images)

На что можно потратить полученные денежные средства:

на приобретение строительных материалов;

Заказ ремонтных услуг.

Обратите внимание. Снятие таких средств наличными или нецелевое использование законодательством запрещено! То есть подарить, перечислить эти деньги, снять их наличными не разрешается.

Могут ли отказать в денежной помощи на ремонт жилья

Может ли комиссия отказать в компенсации? Ответ: да, отказать могут.

Какие же основания отказа устанавливается законодательством?

Подача заявления лицом, которое не может являться получателем (например, не является собственником имущества);

Были предоставлены недостоверные данные;

Заявление не соответствует порядку получения компенсации (если, например, не предоставлены обязательные реквизиты заявления);

Уже компенсированы расходы по объекту недвижимого имущества.

Отметим, что отказ в компенсации за ремонт недвижимого имущества не лишает права повторного обращения или обжалования такого решения. Как обжаловать это решение, мы расскажем в следующих публикациях.

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