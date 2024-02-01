Как ирландцы оценивают свой опыт приема украинцев дома: опрос

Четвертая часть украинских беженцев в Ирландии проживает в домах ирландцев. Большинству владельцев понравилось принимать украинцев дома.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на irishtimes.com.

Ирландия предоставляет убежище более 100 тысячам украинцев. Приблизительно 25 тысяч украинских беженцев проживают в предоставленном хозяевами жилье.

Организация Helping Irish Hosts, созданная после российского вторжения в феврале 2022 года, провела опрос более 1400 домохозяйств, принимавших украинских беженцев. Большинство владельцев жилья, давших украинцам крышу над головой, сказали, что этот опыт был "чрезвычайно положительным". Такой ответ дали 92% респондентов.

Около 76% тех кто принимал украинцев дома, сказали, что сделали это из солидарности с остальными, в то же время основным фактором для них была оплата за размещение (800 евро в месяц).

Большую часть тех, кто участвовал в опросе, составляли женщины в возрасте от 46 до 65 лет.

На вопрос о том, с какими трудностями сталкивались хозяева, 32% респондентов указали на культурный или языковой барьер. Остальные проблемы, с которыми столкнулись собственники, включали финансовые (19%), необходимость делиться своим пространством (19%) и неспособность участвовать в долгосрочном планировании (15%). Не было сложностей у 19% опрошенных.

Опираясь на результаты опроса, группа Helping Irish Hosts и Ирландский Красный Крест призвали правительство ввести пилотную программу "равного приема", чтобы оплата хозяевам распространялась на беженцев из других стран.

Напомним, мы писали, чт осокращенные выплаты для украинских беженцев в Ирландии будут введены в начале февраля. Но они будут касаться только периода проживания в жилье от государства.

Также мы рассказывали, сколько денег Ирландия выплатила украинским беженцам. С начала войны на выплаты украинцам ушло более 750 млн евро.

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