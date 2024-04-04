Как доехать из Словакии в Украину: удобные маршруты и транспорт

Словакия – одна из стран ЕС, которую украинцы выбирали для временной защиты не только благодаря условиям пребывания, но в связи с близостью к Украине. Многие беженцы ездят домой решать дела.

Какие маршруты и транспорт можно выбрать при поездке из Словакии в Украину, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на visitukraine.today.

Какие поезда ходят из Словакии в Украину

По железной дороге между Украиной и Словакией можно доехать двумя рейсами. Поезд №960 Кошице-Мукачево отправляется ежедневно в 08:46. В Чопе остановка в 12:00/12:40, прибытие в Мукачево в 14:00.

На этот поезд удобно попасть, выбрав один из следующих рейсов:

поезд R615, отправляющийся из Братиславы в 22:57 и прибывающий в Кошице в 04:41, курсирует через Жилину и Попрад-Татры;

поезд EN443, который отправляется из Праги в 22:13 и прибывает в Кошице в 08:33;

поезд EN627, отправляющийся из Братиславы в 20:27 и прибывающий в Кошице в 08:33.

Чуть позже по графику курсирует поезд №962 Кошице-Мукачево. Он отправляется ежедневно в 11:46, в Чопе в 14:51/15:32, прибытие в Мукачево в 16:53.

Из Братиславы на этот поезд можно попасть, выбрав один из следующих рейсов:

поезд EX601, отправляющийся из Братиславы в 05:27 и прибывающий в Кошице в 10:53 через Жилину и Попрад-Татры;

поезд IC521, отправляющийся из Братиславы в 06:22 и прибывающий в Кошице в 11:40 через Жилину и Попрад-Татры.

Стоимость билета составляет от 9 евро.

В Чопе пассажиры могут пересесть на поезда в другие города Украины – в Киев, Харьков и другие.

Фото: Поезд из Кошице в Мукачево (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как купить билеты на поезд из Словакии

Поездка через границу имеет преимущества. В частности, прохождение словацких и украинских таможен занимает около 2 часов. Также путешествия на поезде комфортны. В то же время, к недостаткам такой поездки можно отнести возможные задержки в дороге, из-за чего на пересадки стоит закладывать больше времени.

Купить билеты можно онлайн на официальном сайте УЗ, в мобильном приложении и через официальные чат-боты.

Билеты становятся доступны в продаже в 08:00 за 20 дней до рейса. За 1-2 дня до отправки на сайте появляются билеты, которые вернули пассажиры.

Как добраться из Словакии в Украину автобусом

Между Украиной и большинством стран Европы курсируют много автобусов – рейсы есть по самым популярным направлениям. Можно пользоваться услугами как больших транспортных компаний, так и небольших перевозчиков.

Из Словакии в Украину автобусы отправляются из Кошице, Пряшева, Попрада, Жилины, Трнавы и едут в большинство украинских областей (Закарпатская Львовская, Ровенская, Киевская, Полтавская, Харьковская).

Пассажирам следует изучить условия в автобусе и услуги, которые предлагает перевозчик, почитать отзывы и расспросить знакомых. От этого зависит комфорт поездки, которая продлится примерно сутки.

Стоимость билетов зависит от маршрута. К примеру, поездка без пересадок от перевозчика Flixbus по маршруту Братислава-Киев обойдется от 2 300 гривен (55 евро), время в пути около 26 часов.

Из Братиславы в Ужгород можно доехать за 1200-1700 грн (30-40 евро). Время в пути – 9-14 часов.

Среди преимуществ такой поездки – большой выбор прямых рейсов, не нужно переживать за пересадки и перенесение багажа. Из недостатков могут быть задержки во время проверки на границе.

Фото: Путешествие на автомобиле (gettyimages.com)

Что нужно учесть при путешествии на автомобиле

Расстояние между Братиславой и Киевом составляет около 1300 км, так что доехать в среднем можно за 15 часов. Такое путешествие с учетом расходов на горючее может обойтись от 170 до 250 евро.

Водителям следует учесть, что на словацко-украинской границе работают три пункта пропуска:

Убля – Малый Березный – пропуск для транспортных средств и пешеходов;

Вышне Немецке – Ужгород – пропуск для транспортных средств;

Вельке-Слеменце – Малые Селменцы – пропуск для пешеходов и велосипедистов.

Все пункты кроме Вельке Слеменце работают в круглосуточном режиме. Через Велке Слеменце можно пересечь границу с 09:00 до 21:00.

Самые большие очереди обычно на пункте пропуска Ужгород. Проверить состояние очередей на границе можно по ссылке.

Планируя время поездки, лучше выбирать первую половину недели, когда меньший пассажиропоток через границу. В выходные дни очереди обычно увеличиваются.

Напомним, мы писали, как удобно добраться из Румынии в Украину. Прямых рейсов по железной дороге нет, поэтому ехать приходится с пересадкой через Молдову.

Также мы рассказывали, как доехать из Чехии в Украину максимально удобно. Путешествовать можно прямым поездом Прага-Чоп или с пересадкой в Перемышле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.