Как доехать в Словакию из Украины летом 2023 года: транспорт и маршруты

Словакия предоставила убежище более 123 тысяч украинцев, в стране остаются 106 тысяч наших граждан с временной защитой. Летом эта страна привлекательна также и для туристов.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как можно добраться в Словакию разными видами транспорта и во сколько обойдется поездка.

Как добраться в Словакию поездом: маршрут и цены

Поездка поездом за границу в 2023 году – один из самых бюджетных и удобных вариантов поездки. Летом на пике туристического сезона наибольшей проблемой является покупка билетов на международные рейсы "Укрзализныци".

Список международных рейсов с перечисленными стыковками можно найти на uz-vezemo.com/eu-schedule.

Добраться до Словакии можно дважды в день поездом Мукачево-Чоп-Кошице на 78 мест. Продолжительность поездки – до 3,5 часов.

График движения поездов такой:

№961 – отправление из Мукачево в 14:48, прибытие в Кошице – в 18:17;

№963 – отправление из Мукачево в 18:16, прибытие в Кошице – в 21:33.

Купить билеты можно в кассе. Стоимость – 406 грн. Посадка на поезд на станции Мукачево производится с отдельной платформы. Чтобы сесть на поезд, следует при выходе из вокзала налево пройти 10 минут до западной платформы. Станционные работники подскажут, как найти.

Фото: Поезд в Словакию внутри (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Далее путешествие можно планировать по словацкой железной дороге на сайте zssk.sk. Поездка на поезде IC в вагоне второго класса от Кошице до Братиславы в августе может обойтись в 25 евро (1004 грн). Время в пути – от 4 часов 40 мин.

Как доехать в Словакию автобусом

До Словакии можно добраться автобусами разных перевозчиков из областных центров Украины. К примеру, из Киева, Львова, Харькова, Полтавы, Ужгорода.

Перевозчиков можно искать на сайте blablacar. Из Львова в Братиславу можно найти автобусные перевозки по цене от 1500 грн (в автобусе без Wi-Fi, розеток и туалета). Время в пути примерно 19 часов.В то же время перевозчик KLR Bus обещает довезти за 17 часов 30 мин в автобусе с комфортом. Стоимость билетов из Львова – 2900 грн.

Из Ужгорода в Братиславу автобусами можно добраться за 1200-1700 грн (время в пути – 9-14 часов). Стоимость билетов из Киева – от 2600 до 3900 грн в конце августа. Время в пути – 27-29 часов.

Фото: Путешествие автобусом (gettyimages.com)

Стоимость билетов от перевозчика Flixbus по маршруту Братислава-Киев стоит от 2600 гривен в конце августе, время в пути 25-34 часов.

Путешествие на автомобиле – какие есть пункты пропуска

Заехать в Словакию можно через пункты пропуска на границе в Закарпатской области. В частности:

"Малый Березный" – автомобильный (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" – автомобильный (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" – для пешеходов и велосипедистов (работает с 9 до 21 часов).

Обычно очередей на этих пунктах пропуска не бывает, поэтому много времени закладывать для пересечения границы не нужно.

Раньше мы рассказывали, как украинцам доехать в Польшу в сентябре.

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