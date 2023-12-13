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Как добраться из аэропорта Вены в центр города дешево: транспорт и цены

Среда 13 декабря 2023 17:44
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Как добраться из аэропорта Вены в центр города дешево: транспорт и цены Фото: Вокзал в Вене (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Путешествие на самолете предполагает, что от аэропорта до центра города всегда нужно добираться наземным транспортом. В Вене пассажирам дешевле всего воспользоваться городской электричкой S7.

Сколько будет продолжаться дорогая и какова цена проезда, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Из аэропорта Вена (Швехат) до центра города можно добраться на городской электричке S7 за 23 минуты. Поезда отправляются от аэропорта раз в полчаса и прибывают на вокзал Wien Mitte-Landstraße Bahnhof (Wien Mitte). Эта станция расположена в 900 метрах от главной площади Вены Stephansplatz, на которой находится известнейший костел города Святого Стефана.

Электричка S7 курсирует с остановками, так что пассажиры могут выйти на другой станции.

Купить билеты из аэропорта Вена в город можно в автоматах в аэропорту или на сайте Австрийских федеральных железных дорог ÖBB. Цена билета на электричку S7 составляет 4,40 евро для взрослых и 2,20 для детей до 14 лет.

Купить билеты можно так: в графе From следует выбрать Flughafen Wien, а в графе To указать Wien или название конкретной железнодорожной станции, например Wien Mitte-Landstraße Bahnhof. Оплатить за билет можно банковской картой. Полученный билет можно показать кондуктору в электричке с экрана мобильного телефона.

Компания ÖBB также предлагает поехать и другими поездами за 4,40 евро. После выбора маршрута сайт показывает список поездов, которые отправляются в заданное время.

Дешевые билеты не действуют на специальный поезд-экспресс CAT (City Airport Train). Он доезжает от аэропорта в Вену на 6 минут быстрее, но билет в одну сторону стоит 25 евро.

Напомним, мы писали, какие аэропорты Европы находятся вдали от одноименных городов. До некоторых – 1,5 часа езды.

Также мы рассказывали, где оставить автомобиль в аэропортах Польши. Многим удобно добираться своим транспортом.

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