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Из миллионов бриллиантов. Средневековый город в Баварии, построенный в центре кратера

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Воскресенье 15 января 2023 09:00
Из миллионов бриллиантов. Средневековый город в Баварии, построенный в центре кратера Фото: Город Нердлинген в Баварии (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Один из самых необычных исторических городов Германии — южный город Нердлинген, расположенный на юге страны — в Баварии между Штутгартом и Мюнхеном.

Город известен тем, что вокруг него до сих пор сохранилась старая оборонительная стена, а при ее строительстве использовалось множество микрометеоритных алмазов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Travel.

Сегодня Нердлинген — одна из ключевых локаций на так называемой Романтической дороге, известном туристическом маршруте. Это маршрут автомобильного путешествия, проходящего по большей части интересных мест в южной Германии. Если вы находитесь в Германии, не упустите возможность также здесь побывать.

Кратер Нордлингер-Райс и миллионы алмазов

Около 15 миллионов лет назад, в период миоцена, здесь упал метеорит диаметром около километра. Ученые считают, что он столкнулся с землей на скорости около 70 000 км/ч. В результате его падения возник кратер, который назвали Нордлингер Райс. Его контуры визуально можно рассмотреть и сегодня.

Из миллионов бриллиантов. Средневековый город в Баварии, построенный в центре кратера

Фото: Город Нордлинген построили прямо во впадине кратера (Wikipedia.org)

Самое интересное здесь состоит в том, что метеорит упал прямо на месторождение графита, и в этой местности в результате образовались миллионы крошечных ценных камней — около 72 000 тонн микроалмазов. Они маленькие, и имеют диаметр менее 0,2 миллиметров, поэтому сделать их них, например, ожерелье просто невозможно.

Уже когда эти земли заселили люди, город Нордлинген построили прямо во впадине кратера. Чтобы возвести сооружения, еще в Средневековье использовали находящиеся рядом микроалмазы. В результате стены зданий по сей день буквально сверкают и переливаются.

Из миллионов бриллиантов. Средневековый город в Баварии, построенный в центре кратера

Из миллионов бриллиантов. Средневековый город в Баварии, построенный в центре кратера

Из миллионов бриллиантов. Средневековый город в Баварии, построенный в центре кратера

Фото: Архитектура Нердлингена (Wikipedia.org)

Историки говорят: в тот период жители Нердлингена, добывая камень, совершенно не подозревали, что строят свой город посреди метеоритного кратера. Сегодня же кратер является одним из наиболее изученных в мире, и его даже использовали при подготовке к миссии "Аполлон".

Что посмотреть и чем заняться в Нердлингене

Здесь стоит подняться на вершину церкви Святого Георгия и насладиться потрясющим видом на город. Полюбуйтесь и церковью — ее 90-метровый шпиль сделан из кварца. На вершине посетители могут разглядеть издалека кольцо кратера.

Также, конечно, здесь есть музей кратера Райса. В нем также демонстрируется лунный камень из миссии Аполлон-16. Музей находится в средневековом квартале кожевников, и сам квартал — тоже интересное место для прогулок: здесь сохранилось много аутентичных исторических объектов.

Музеи Нердлингена:

  • Музей кратера Риса;
  • Баварский железнодорожный музей;
  • Городской музей Нердлингена (Stadtmuseum);
  • Музей Аугенблика;
  • Музей городской стены (Stadtmauermuseum);
  • Баварский железнодорожный музей.

Видео: Виды Нердлингена (youtube.com/Bassam9M)

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