Ирландия платит 80 тысяч евро за переезд на острова. Но есть важное условие

Щедрое денежное вознаграждение предлагается новым жителям отдаленных островных общин Ирландии.

В стране запустили программу: будут выплачивать деньги людям, которые решат переехать в одну из островных локаций.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Восстановление старого жилья. Как получить деньги за переезд на остров в Ирландии

Инициатива является частью политики страны "Наши живые острова" (Our Living Islands): так правительство Ирландии стремится увеличить население отдаленных островов.

"Цель этой политики состоит в том, чтобы устойчивые, энергичные общины могли продолжать жить и преуспевать на отдаленных островах в течение многих лет", – заявляет правительство.

Видео: Программа поощрения переезда новых жителей на отдаленные острова в Ирландии (youtube.com/Press Office DRCD)

Однако в такой программе есть несколько условий. Программа помогает общинам на 30 островах, не соединенных с материком мостами и отрезанных постоянными приливами.

"Однако это не тот случай, когда можно сразу переехать в уютный коттедж на острове и на следующий день получить огромный банковский депозит", – пишут на сайте.

Фото: Местность на острове Аранмор, где предлагается восстанавливать жилье (wikipedia.org, facebook.com/Discover Arranmore)

Высокие выплаты предлагаются как способ спасения путем реставрации объектов на островах, которые постоянно разрушаются и приходят в упадок. Поэтому есть несколько оговорок о получении "бесплатных" денег.

Потенциальным клиентам необходимо приобрести недвижимость на одном из островов. Здание, которое нужно приобрести, должно быть построено до 1993 года. Купить нужно сооружение, которое стоит пустым не менее двух лет. Также предоставленные деньги можно использовать на строительные работы: утепление, структурные улучшения и косметический ремонт.

"Если вы согласны пройти через все эти круги, вы можете получить до 84 000 евро, чтобы спасти недвижимость от руины и превратить ее в дом вашей мечты", – пишут на сайте.

Такие гранты в Ирландии – часть другой программы, которая уже действует на материковой части страны под и называется Croí Conaithe. Однако условия на островах хуже первую очередь потому, что там нет такой развитой инфраструктуры.

Заявки на участие в программе финансирования будут доступны с 1 июля. Узнать больше можно на сайте "Our Living Islands".

Отдаленные места, которые вы можете выбрать, включают Арранмор у побережья графства Донегал с золотыми песками и скалистыми скалами или остров Клер у побережья графства Мэйо, рай для туристов с населением всего 160 человек.

Отметим, в последние годы города по всей Италии активно запускают привлекательные опции, чтобы привлечь новых жителей и возродить жизнь в малолюдных локациях. Уютный итальянский городок платит большую сумму, чтобы к ним переехали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.