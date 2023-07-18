RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За деньги ЕС. Еще один областной центр построит квартиры для переселенцев

Фото: Проект жилья для ВПЛ в Житомире (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Житомире построят четыре многоэтажных дома на 110 квартир для внутренне перемещенных лиц. Планируется, что крышу над головой получат более 400 человек.

На строительство нового жилья Еврокомиссия выделила 8 млн евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Житомирский городской совет.

Планируется, что дома будут введены в эксплуатацию в 2024 году. За грантовые деньги квартиры будут оснащены бытовой техникой и базовой мебелью, чтобы переселенцы могли полноценно обустраиваться в новом жилье.

За средства местного бюджета подведут инженерные сети, сделают благоустройство территории и обустроят укрытие. На это предусмотрено выделить 76 млн грн.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство.

Кроме Житомира, в программу "Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановление освобожденных городов в Украине" вошли другие города: Черновцы, Дубно, Ковель, Львов и Макаров.

В рамках проекта подрядчики будут определены в 2023 году для выполнения контрактов. Городской совет Житомира приглашает строительные компании для предварительного отбора.

В Украине на средства ЕС планируют строительство квартир для переселенцев во многих регионах. В частности, новое жилье готовят для переселенцев в 10 городах: Черновцах, Чорткове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Киверцах, Ковеле, Луцке, Ровно, Золочеве и Звягеле.

Напомним, мы писали, как реконструируют жилье для переселенцев в Тернопольской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирПомощь Украинежилье для переселенцев