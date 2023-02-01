Отели забронированы на весну. Туризм в Турции превысит уровень до пандемии

В 2023 году туризм в Турции превысит уровень до пандемии благодаря привлечению гостей из соседних стран. Отели на южном побережье уже забронированы на весну.

Туристы из каких стран спасают туристическую отрасль Турции, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на jpost.com.

Несмотря на низкий сезон в Турции, за последние недели количество бронирований отелей выросло на 20%.

"Если вы идете к Святой Софии, площади Султанахмет, важнейшим туристическим центрам в Турции, там полно туристов. Это отличный показатель того, что в будущем здесь будет еще больше людей", – рассказывает Себнем Алтин, экскурсовод по стране.

Ее контакты в гостиничной индустрии рассказали, что имеют почти полное бронирование, начиная с весны, когда на южное побережье Турции начинают ехать туристы.

При этом иностранцы едут в целях культурного туризма по всей стране, посещают исторические места и музеи.

"Если ситуация останется спокойной, я не сомневаюсь, что показатели превысят 2019 год", – считает Джозеф Фишер, международный эксперт по туризму и гостеприимству, который специализируется на Турции и Израиле.

Фото: Побережье Анталии (pixabay.com)

В 2023 году правительство ожидает 46 млрд долларов дохода от туризма, заявил в декабре министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Многие туристы в Турции сейчас – выходцы с Дальнего Востока. Особенно увеличилось количество туристов из арабоязычных стран, которые часто посещают Турцию для покупок. Также страна не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и разрешила российским гражданам посещать страну без виз даже после вторжения в Украину.

В июле Турция и Израиль подписали авиационное соглашение, которое позволило израильским авиакомпаниям совершать рейсы в Турцию впервые с 2007 года на фоне размораживания отношений между двумя странами.

Теперь Турция является лучшим выбором для израильских туристов благодаря одночасовым рейсам к популярным пляжам, гостиницам, которые предлагают халяльное меню и бассейны только для женщин.

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