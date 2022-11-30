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Отели Болгарии массово угрожают выселить украинских беженцев с 1 декабря: причины

Фото: Украинские беженцы в Болгарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Тысячи украинских беженцев в Болгарии могут выселить на улицу с 1 декабря. О такой готовности заявили 20% гостиниц на черноморском побережье страны.

Это связано с тем, что в середине ноября Болгария прекратила финансирование питания для украинцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на euractiv.com.

Болгарское правительство выделяет на проживание в отеле 7,5 евро для одного беженца в день. Но в эту сумму не включено питание. До октября на базовое меню выделялось 2,5 евро в день.

Сейчас отельеры требуют, чтобы государство продолжало "кормить" беженцев и обеспечивать доставку продуктов в объекты размещения.

Пока этим вопросом занимается Красный Крест – организация раздает продуктовые наборы гостиницам и правительственным базам, где размещаются украинские беженцы. Часть товаров была закуплена на средства государственной благотворительной кампании, а вторая передана в дар ОАЭ. Однако запасов еды у Красного Креста хватит на месяц.

В начале войны ЕС выделил властям Болгарии около 100 миллионов евро на покрытие расходов, связанных с кризисом беженцев.

Фото: Размещение украинцев на государственной базе отдыха (gettyimages.com)

По решению властей Болгарии украинцев с 15 ноября должны были переселить из отелей на государственные базы. После серии протестов украинцам разрешили остаться на местах, где они уже влились в местное общество.

Напомним, мы писали, что сотни беженцев в Болгарии остались без питания в отелях.

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Болгарияжилье для переселенцев