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Найкращі краєвиди. Безпечні маршрути для мандрівки у Карпатах влітку

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Четвер 16 червня 2022 13:02
Найкращі краєвиди. Безпечні маршрути для мандрівки у Карпатах влітку Фото: Краєвиди Закарпаття (wikipedia.org)
Автор: Ирина Савіна

Де не можна ходити у походи та які маршрути дозволені для відвідування туристами

У період дії військового стану в Україні закарпатцям та гостям регіону заборонено відвідувати окремі ділянки туристичних маршрутів. Відповідне рішення прийняла на початку червня Закарпатська ОВА.

Для TRAVEL РБК-Україна журналістка та мандрівниця Ірина Савіна розповідає, які маршрути не можна відвідувати в регіоні, а де гуляти дозволено та які локації варто відвідати.

Які маршрути заборонені до відвідування

Наразі йдеться про заборону відвідування таких ділянок туристичних маршрутів:

  • Закарпатський туристичний шлях у таких точках: перехід Убля/Малий Березний – смт Великий Березний – урочище Явірник – село Сіль – урочище Княгиня – село Стужиця – село Загорб – гора Черемха – село Лубня – гора Плішка – село Верховина-Бистра – перевал Ужоцький; гора Стіг – гора Межипотоки – гора Піп ІванМармароський – полонина Лисича – село Ділове;

Найкращі краєвиди. Безпечні маршрути для мандрівки у Карпатах влітку

Фото: Туристам поки що заборонено сходити на гору Піп Іван (wikipedia.org)

  • Із села Ділового до гори Піп Іван на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;
  • До водоспаду Ялинський на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;
  • До мінерального джерела в урочищі Головач на території Марамороського природоохоронного науково-дослідного відділення;
  • село Стужиця – Праліси – Кременець на території Ужанського національного природного парку;
  • урочище Бистрий – лісовий будинок – стела на кордоні на території Ужанського національного природного парку;
  • село Стужиця – гора Кременець на території Ужанського національного природного парку.

Куди зараз можна піти у похід у Карпатах

Станом на сьогодні можна побувати насамперед на маршрутах, які проходять далеко від кордону України.

  • Наприклад, можна піднятися на найвищу гору країни – Говерлу. Раніше РБК-Україна публікувало статтю про всі тонкощі сходження на найвищу точку Українських Карпат.

Найкращі краєвиди. Безпечні маршрути для мандрівки у Карпатах влітку

Фото: Карпатські краєвиди (Євгенія Колесник)

  • Також варто пройтися з наметами Чорногорою – можна почитати про чотириденний маршрут найвищими вершинами хребта.
  • Ще один варіант – поселитися у селі Пилипець або Ізки та здійснити одноденну прогулянку на Боржавський хребет та його гори – Гемба або Великий Верх.
  • Або просто поїхати на озеро Синевир: ми писали, як змінилося найбільше озеро Карпат за кілька років. Дороги до локації стали набагато кращими, і дістатися до нього тепер набагато зручніше.

Нагадаємо, раніше журналістка і мандрівниця Ірина Савіна пройшла Camino Podolico першим в Україні пішохідним маршрутом, який створили за прикладом Іспанії.

Також ми писали, як зміняться ціни на готелі в Карпатах у 2022 році.

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