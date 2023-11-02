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До часа езды. Топ-5 интересных локаций вблизи Киева для отдыха на выходных

Четверг 02 ноября 2023 07:20
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До часа езды. Топ-5 интересных локаций вблизи Киева для отдыха на выходных Фото: Отдых вблизи Киева (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Отдых за городом актуален и осенью. У жителей Киева есть немало вариантов провести выходные интересно и с комфортом, потратив на дорогу не больше часа.

РБК-Украина приводит 5 локаций неподалеку от столицы, куда следует отправиться всей семье.

Ослимающая ферма в 30 км от Киева

Уникальная локация для отдыха с детьми – ослиная ферма Osloff в селе Большие Дмитриевичи Обуховского района в 30 км от столицы. Можно ехать на автомобиле или маршрутке от автостанции "Выдубичи".

Это единственная ферма в Украине, где постоянно проживает три десятка этих животных. Эта туристическая локация подходит для отдыха на выходных как для взрослых, так и для детей.

В частности, можно гулять по территории и кормить ослов, пожарить барбекю в беседках или подкрепиться домашними блюдами в трапезной. Также – продегустировать целебное ослиное молоко и козий сыр. Купить такое молоко можно за 1000 грн за литр.

До часа езды. Топ-5 интересных локаций вблизи Киева для отдыха на выходныхФото: Актриса Антонина Хижняк с сыном на ослиной ферме (коллаж РБК-Украина/instagram.com/ tonya _actress )

Для любителей рыбалки предлагается и такое развлечение. Можно бесплатно прокатиться на лодке или на осле (50 грн). Для детей есть качели и батут.

Стоимость входа: 200 грн для взрослых, 100 грн – для детей, дошкольный возраст – бесплатно.

Этнографический комплекс с отелем

Всего в 15 км от границы Киева на западурасположен этно-комплекс "Украинское село" в селе Бузова. Добраться можно по Житомирской трассе как автомобилем, так и маршруткой от станции "Святошин".

На территории действует музей народного быта с экспонатами из разных регионов Украины, можно посетить мастер-классы народных ремесел. Одна из "изюминок" комплекса, которая заинтересует детей – мини-зоопарк с коровами, овцами, косулями, пони и разными птицами. Также на территории есть четыре теплицы с экзотическими растениями: бананами, апельсинами, ананасами.

До часа езды. Топ-5 интересных локаций вблизи Киева для отдыха на выходныхФото: Этно-комплекс с музеем (facebook.com/Ukrselo)

В этно-комплекс можно приехать, чтобы пожарить шашлыки. Гостям предлагают арендовать беседки и мангальные домики. Или поесть традиционные украинские блюда в ресторане-колыбе.

Если хочется провести за городом больше времени, можно остаться в отеле (от 1200 грн в сутки). Можно снять классический номер или этнохату с печью, скамейками, полотенцами, коврами, при этом с современными удобствами.

Огромный парк и бывшая резиденция в Межигорье

Бывшая резиденция президента Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района (25 км) интересна для посещения в любое время года. Сейчас это национальный парк площадью 145 гектаров.

Для посещения резиденцию открыли с февраля 2014 года. Там можно гулять по аллеям ландшафтного парка с искусственными озерами, в которых живут японские карпы, фонтанами, любоваться разнообразными растениями в дендропарке, побывать на экскурсии в клубном доме "Хонка", увидеть старый домик Януковича, коллекцию ретроавтомобилей.

До часа езды. Топ-5 интересных локаций вблизи Киева для отдыха на выходныхФото: Парк Межигорья (facebook.com/mnporgua)

Также в бывшей резиденции есть свой зоопарк, кинологический центр. В парке работает несколько кафе и ресторанов.

Стоимость: взрослый – 300 грн, детский – 100 грн, во вторник – вдвое дешевле. Билеты для льготных категорий – 150 грн.

Страусиная ферма и семейный парк с развлечениями

Семейный парк "Ясногородка" расположен в одноименном селе в 45 км от Киева. Если раньше локация была известна преимущественно как страусиная ферма, то сейчас вариантов досуга там гораздо больше. Летом гостям предлагали отдых у бассейна, разнообразные фестивали и ночлег в больших палатках. Осенью отдых в этой локации тоже понравится и детям, и взрослым.

Гостям предлагаются экскурсии по страусиной ферме, посещение зоопарка с оленями, шотландскими коровами, козами, павлинами – более 40 видов животных, которых можно кормить.

До часа езды. Топ-5 интересных локаций вблизи Киева для отдыха на выходныхФото: Гости в "Яснопарке" (facebook.com/yasnopark)

В детском парке развлечений есть качели, квадроциклы, батуты.

Для взрослых предлагается дегустация вин в винодельне, отдых в ресторанном комплексе и барбекю-парке.

Стоимость: день для взрослого – 300 грн, для ребенка – 250 грн, семейный билет – 750 грн.

Идеально тихое место вблизи Киева

Дендропарк "Добропарк" расположен в 29 км от Киева по Житомирской трассе в селе Мотыжин. Его территория – около 300 гектаров.

Парк закрыт для посетителей до 1 декабря, потому что цветы отцвели и началась высадка луковиц к следующему сезону. Между тем отдохнуть на территории локации можно, если забронировать домик. Всего в этом году установили 5 модульных домиков, подходящих как для уединенного, так и для семейного отдыха.

До часа езды. Топ-5 интересных локаций вблизи Киева для отдыха на выходныхФото: Модульный домик в Добропарке (facebook.com/dobropark.ua)

В модульных домиках есть все удобства, они оснащены кондиционером и подогревом пола, телевизором, кухней с посудой, санузлом. Отдохнуть можно на террасе, рядом есть место для разведения костра.

Стоимость : 2200-3340 грн в сутки в зависимости от дня недели и количества гостей (до 4 человек).

Напомним, мы писали о самых интересных локациях и ценах на отдых в Карпатах в межсезонье. Осень в Карпатах обычно не так многолюдна, как лето. Цены в осенний период гораздо ниже, чем зимние.

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